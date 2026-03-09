Спорт:

Еврото започна седмицата с курс, невиждан от ноември миналата година

09 март 2026, 9:17 часа 497 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар слезе под психологическата граница от 1,16 към щатската валута и е още по-нисък от нивото преди седмица, когато се движеше около равнището от 1,18. Основен фактор през седмицата бе засилването на американския долар след операцията на САЩ и Израел срещу Иран. А преди това - от началото на годината - еврото се възползваше от слабата щатска валута и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, 9 март, единната европейска валута се продава за 1,1551 долара. Такъв спад не е имало от 24 ноември 2025 г., когато курсът беше 1,524 спрямо щатската валута.

Европейската централна банка определи в последния работен ден преди днешния - 6 март - референтен курс на еврото от 1,1561 щатски долара.

Снимка; iStock

В последния месец

Ако не броим днешния ден, през изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 3 март, когато беше на ниво 1,1568 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 февруари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,925 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 март 2025, когато беше 1,0742 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
евро валути долар валутен пазар щатски долар валутни курсове курс на еврото
