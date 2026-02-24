Завърши огледът на потъналия риболовен кораб: Какво установиха водолазите?

Завърши работата на специалистите от Военноморските сили по обследване на потъналия на 18 февруари риболовен кораб BH 8112. След днешния оглед на обекта, беше потвърдена информацията от вчерашния ден, че корпусът на риболовния кораб е цял, без нарушения и следи от удари. Не са открити телата на членовете на екипажа. Всички материали от огледите ще бъдат предадени на Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт.

В дейностите по обследване на плавателния съд участваха водолазни групи от Флотилия бойни и спомагателни кораби, Военноморска база Варна и Военноморска база Бургас. Използвано е специализирано оборудване - дистанционно управляем подводен апарат SRS Fusion.

По-рано вчера от Министерството на отбраната обявиха, че няма открити пробойни по потъналия риболовен кораб на капитан Христо Спасов край Маслен нос. Специалистите от Военноморските сили по обследване на потъналия кораб BH 8112 извършиха оглед на корпуса на обекта с дистанционно управляем подводен апарат, което установи, че по него няма пробойни.

Инцидентът с кораба ВН 8112

Корабът на капитан Христо Спасов изчезва от радарите в сутрешните часове на 18 февруари. Последният сигнал от него е засечен североизточно от нос Коракя - между Созопол и Приморско, до устието на река Ропотамо. Нос Коракя е най-издадената източна точка на целия полуостров „Вътрешния Бурун“, който обхваща територията между устието на река Ропотамо и залива Св. Параскева.

Плавателният съд с трима души на борда - 58-годишният капитан Христо Спасов, 25-годишният му син и още един рибар, бе открит на морското дъно в района на Маслен нос.

