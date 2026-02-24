Спешно: Търсят се кръводарители за малко дете в Пловдив

Малко дете от Пловдив се нуждае спешно от подкрепа в тежката си битка с онкологично заболяване. Никола Желев Бодуров е диагностициран с левкемия и в момента се лекува в Клиниката по детска онкохематология към УМБАЛ "Св. Георги“ в Пловдив.

Лекуващият екип апелира за даряване на кръв, която е жизненоважна за провеждането на терапията му. Кръводаряването се извършва в Кръвния център към лечебното заведение. При даряване е необходимо да бъдат посочени трите имена на детето - Никола Желев Бодуров, както и отделението - Детска онкохематология.

След извършване на кръводаряването издадената бележка трябва да бъде предоставена в Клиниката по детска онкохематология на бул. "Васил Априлов“ в Пловдив. При невъзможност документът да бъде занесен лично, близките молят дарителите да се свържат на телефон 0899946802, за да бъде организирано получаването му.

Особено ценни са дарителите с кръвна група A+, които могат да дарят тромбоцитни аферези – процедура от съществено значение за лечението на детето. Въпреки това, лекуващите подчертават, че всеки дарител има значение – независимо от кръвната група, дарената кръв подпомага лечебния процес.

Семейството изразява своята благодарност към всички, които ще откликнат на призива, и призовава хората към съпричастност и подкрепа в този труден момент.

