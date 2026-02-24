Правителството на Гюров:

Инвестиция, не украшение: Купуваме златни кюлчета, но не и бижута

На фона на рекордния ръст на цената на златото в бранша наблюдават отчетлива тенденция за афинитет към инвестиционните продуки пред чисто естетическите. 

Така годишните данни на World Gold Council за 2025 г. отчитат рязък спад в търсенето на златни бижута. В различните юрисдикции спедът варира между 18% и над 20%.

В традиционни пазари като Китай и Индия тенденцията е особено видима. Там високите цени на жълтия метал обезкуражават новите покупки или пренасочват потребителите към инвестиционни продукти като монети и кюлчета.

На фона на ценовия ръст през последните години, навсякъде по света златото все по-често се възприема като инвестиционен актив, а не като украшение.

В световен мащаб общият размер на пазара на бижута достигна 242 млрд. долара, с перспектива да нарасне до 254 млрд. долара през 2026 г. Растежът се дължи основно на покачващата се цена на златото.

В същото време прогнозите за търсенето сочат още една година на спад, като анализаторите очакват намаление от 5–7%, обусловено от същите фактори, наблюдавани през 2025 г.

В рамките на световния пазар на бижута сегментирането показва водещо търсене при пръстените с почти 33% дял. На второ място са колиетата с близо 22%, следвани от гривните и обеците с под 20% дял за всяка от категориите. Особен интерес предизвикват продуктите с възможност за персонализация, като водеща остава ролята на годежните пръстени.

В България тенденцията е същата

България не остава встрани от световните тенденции, като родните инвеститори правят ясно разграничение между инвестиционното злато на монети и кюлчета, и бижутата със сантиментална стойност.

У нас прогнозите също сочат намаление на вътрешните продажби на бижута през следващите няколко години, като последните данни отчитат годишен спад от около 2,8%.

Заради ценовите рекорди и очакванията за още по-висока цена на златото експертите считат, че българинът също се обръща предимно към инвестиционните продукти. Това е и практически мотивиран избор, тъй като ако се наложи продажба, бижутата се изкупуват на по-ниска цена, като скрап материал.

Десислава Любомирова
