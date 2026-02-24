Сметната палата пусна новите образци на декларациите за имущество и интереси

Сметната палата утвърди новите образци на декларации за имущество и интереси, в изпълнение на своите правомощия съгласно приетите промени в Закона за Сметната палата. Това съобщават от одитната институция. От палатата припомнят, че с влизането в сила на промените в Закона за Сметната палата се отменя Законът за противодействие на корупцията, като дейността по установяване на несъответствия в декларираното имущество от лица, заемащи публични длъжности, вече се осъществява от дирекция "Публичен регистър“ към Сметната палата.

Къде са публикувани новите образци на декларациите?

Новите образци на декларациите са публикувани на интернет страницата на Сметната палата, в раздел „Публичен регистър“. Предстои палатата да публикува указания за попълване на декларациите.

От одитната институция разясняват, че лицата, които са подали декларации в периода от 1 януари 2026 г. до настоящия момент, не следва да подават отново декларации пред Сметната палата.

В края на януари парламентът прие на второ четене законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията и функциите ѝ се прехвърлят на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност“ на МВР, както и на Сметната палата.

