Земята под Тихия океан се „разкъсва наполовина“: Какво всъщност се случва?

В Тихия океан учените са регистрирали необичаен геоложки феномен, който може да има сериозни последици за планетата. Както съобщава LADbible , това се отнася до процес, при който тектонична плоча всъщност се разкъсва, което потенциално би могло да повлияе на сеизмичната активност и структурата на земната кора.

Какво се случва под Тихия океан?

Въпреки заглавията за „разцепването на Земята“, учените обясняват, че това не означава незабавна катастрофа. Процесите, протичащи под повърхността, обаче биха могли да доведат до земетресения и вулканична активност в дългосрочен план.

Под земната кора се намират големи, постоянно изместващи се тектонични плочи. Там, където те се сблъскват, се образуват така наречените зони на субдукция – области, където една плоча се потапя под друга. Тези процеси са ключови за геоложкото равновесие на планетата.

Прочетете също: Учени откриха мистериозни черни яйца на дъното на Тихия океан

Проучването разкри, че край бреговете на остров Ванкувър, плочите Хуан де Фука и Експлорър се потапят под Северноамериканската плоча. В същото време тази зона на субдукция проявява нетипично поведение: вместо постоянно да се потапя, една от плочите е започнала да се разкъсва.

Според учените, те са сканирали ефективно вътрешността на Земята, което им е позволило да проучат този процес подробно. Оказва се се, че плочата не просто се движи надолу, а постепенно се разпада, образувайки по-малки сегменти и нови граници.

„Зоната на субдукция е като опит за бутане на влак нагоре; изисква огромна сила“, обяснява доцентът Брандън Шък от Държавния университет на Луизиана. „Но щом започне да се движи, е като влак, който се спуска надолу, невъзможно е да се спре. Ще е нужно нещо драматично, за да се спре, по същество влакова катастрофа.“

Той също така отбелязва, че това е първият път, в който изследователите са успели ясно да запишат разрушаването на зона на субдукция в реално време.

За пръв път: Ето какво откриха учени в дълбините на Тихия океан, какво ще се случи след това

„Това е първият път, когато имаме ясна картина на зона на субдукция в процес на умиране“, казва Шак.

„Вместо да престане да съществува изведнъж, плочата се разкъсва, образувайки по-малки микроплочи и нови граници. Така че вместо голяма влакова катастрофа, е все едно да гледаш как влак бавно дерайлира, вагон по вагон“, допълва той.

Според учените, дължината на разлома вече достига приблизително 75 километра и продължава да се увеличава.

„Има много голям разлом, който активно разкъсва плочата. Все още не е 100 процента откъсната, но почти е готова“, казва ученият.

Въпреки това, ситуацията не изглежда критична. Данните показват относително ниска сеизмична активност в някои райони.

„След като едно парче се откъсне напълно, то вече не причинява земетресения, защото скалите вече не са свързани помежду си“, обясни изследователят.

Учените отбелязват, че дори ако процесът продължи, сериозните последици може да станат очевидни едва след милиони години. Същевременно новите данни ще помогнат за по-доброто разбиране на жизнения цикъл на тектоничните плочи и механизмите, които оформят земната повърхност.

Японски учени откриха скрит вулкан на дъното на Тихия океан, който е на 3 милиона години