На крачка от плажа: Нетипичен майски сняг изненада Гърция (ВИДЕО)

На крачка от плажа - нетипичен майски сняг е покрил върховете на гръцката планина Парнита през деня в неделя. Това се дължи на необичайно ниските температури. Именно те донасоха рядък пролетен снеговалеж близо до гръцката столица Атина, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на EPA. За кратко снеговалежът наруши движението по булевард "Парнитос". Очаква се температурите да се повишат отново от понеделник.

Сняг в съседите ни

Припомняме, че в края на миналата седмица сняг натрупа в две наеши съседки. Както в северната ни съседка Румъния, така и в западната Сърбия. ОЩЕ: Сняг в Сърбия: Вижте как натрупа (ВИДЕО)

В четвъртък сръбският град Златибор осъмна покрит със сняг, въпреки че беше последният ден на месец април. Дъждът през нощта премина в киша, а след това в сняг, който продължи да вали с повишена интензивност в сутрешните часове. Според данни на Републиканския хидрометеорологичен институт на Сърбия, в 9 часа сутринта в четвъртък на Златибор са измереин 0 градуса.

Само ден преди началото на месец май зимата се завърна в нашата съседка Румъния. В повечето планински населени места валеше обилен сняг. Рано в четвъртък на места бяха регистрирани температури от минус 9 - минус 12 градуса. ОЩЕ: Сняг и студ сковаха съседна Румъния (ВИДЕО)