МУЗИКАУТОР: Започва най-мащабният конкурс за финансиране на индивидуално авторско творчество в България

На 1 май 2026 г. МУЗИКАУТОР открива 13-тата сесия на Културния фонд, обявена като конкурс „Авторска музика“ – програмата, която от 2011 г. насам се утвърди като една от най-значимите, устойчиви и последователни инициативи за финансиране на индивидуалното авторско творчество в България на конкурсен принцип.

Тази година е специална за инициативата и за МУЗИКАУТОР. Предвид възходящата посока на организацията и нарастващите приходи за авторските възнаграждения (вижте данните тук), тази година фондът ще отпусне сумата от 110 000 евро за финансиране на създаване на български музикални произведения.

Инициативата на МУЗИКАУТОР към Културния фонд „Популяризиране и развитие на българското културно наследство и творчество“ се нарича Конкурс „Авторска музика“ към Културния фонд на МУЗИКАУТОР.

От създаването си досега тази инициатива е инвестирала над 1 200 000 евро (2 400 000 лв.) в българската авторска музика.

„Вярваме, че чрез Културния фонд на МУЗИКАУТОР насърчаваме българската музика и българския език. Стремежът ни е да подкрепяме качествената музика, която да намира място в родния ефир“, каза изпълнителният директор на сдружението Иван Димитров по повод отварянето на новата сесия.

Резултатът е 2 380 нови музикални произведения от всички жанрове (от класическа музика до фолклор, от поп, джаз, рок и електронна музика, до песни за най-малките). Общо 554 автори са получили финансиране за реализирането на нови творби от 2011 г. досега.

Сред подкрепените от конкурса на Културния фонд на МУЗИКАУТОР през годините са едни от най-обичаните български артисти като Стефан Вълдобрев, Вида Пиронкова, Николай Воденичаров-Никеца, Мила Роберт, Свилен Ноев (Остава), Дара Екимова, Мона, Самуел Мануелян, Антони Дончев, Любо Киров, Кирил Хаджиев-Тино, Димо Стоянов (PIF), Людмил Августинов (Jеason Brad Lewis), Ценко Минкин, Любомир Денев, Минко Ламбов, Владимир Величков, групите Freakdale, Panican Whyasker, Sentimental Swingers, Overhook и много други.

В Сесия 2026 отново могат да участват членове на МУЗИКАУТОР – композитори, автори на текст и автори на аранжимент – с нови и неразгласени музикални произведения във всички жанрове: популярна музика, класическа музика и музика на фолклорна основа.

Програмата предвижда и специална квота за млади автори до 30-годишна възраст, за които не се изисква минимален стаж на членство в организацията.

Размерът на финансирането се определя според продължителността на произведението (в различните жанрове) и може да бъде от 1 200 € до 2 200 €.

Проектите ще бъдат оценявани от комисия в две направления, избрана с решение на Общото събрание на МУЗИКАУТОР:

Класическа музика и музика на фолклорна основа: проф. Борислава Танева, Недялко Недялков, Владимир Джамбазов, проф. д-р Георги Арнаудов, Стефан Илиев и Христофор Раданов.

Популярна музика: Дончо Генов, Васил Русев, Филип Александров, Христо Ламбрев и „Токсити Пъблишинг“ ЕООД.

Всеки проект се оценява самостоятелно и конфиденциално от членовете на съответната комисия. Оценките са окончателни.

Пълните условия за кандидатстване, изискванията към проектите и формулярите за участие са публикувани ТУК.

NB! - Попълването на формуляра отнема около 30 минути, като е важно кандидатите да отговорят ясно и изчерпателно на въпросите. Документите за участие в Сесия 2026 се подават изцяло по електронен път в периода 1 май – 30 юни 2026 г.

Не оставяйте възможността да кандидатствате за последния момент. Резултатите от Сесия 2026 ще бъдат обявени през август 2026 година.