Скандалните горски заменки, загуба на дела и тежки глоби: ВАС обърна тенденцията, фирма ще връща милиони на държавата

Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени горска заменка на стойност близо 11 милиона лева от времето на правителството на Сергей Станишев, управлявало с мандата на ДПС в периода 2005-2009 г. Решението на тричленния състав, взето на 28 април 2026 г., гласи, че фирмата "Инвест строй 7" ЕООД, която на практика е спечелила от сделката, трябва да върне средствата като незаконно получена държавна помощ.

Схемата със заменките и ударът от Съда на ЕС

Горската заменка е юридическа процедура, при която държавата заменя свои горски територии (държавна собственост) срещу частни гори или земи (частна собственост). Това означава, че собственик на частна гора може да я прехвърли на държавата, а в замяна получава друг парцел горска територия от самата държава. Заменките стават масови след изменения в Закона за горите през 2002 г. и продължават до 2009 г. Само че много от тях, особено в периода 2007-2009 г., са оценени от Европейската комисия като незаконна държавна помощ, тъй като частни лица са получавали ценни земи - често по Черноморието или в планински курорти - срещу по-малко ценни гори.

Още: Държавата си търси десетки милиони за заменките при Станишев - очертават се дела с години

Според екологични организации чрез тези замени са приватизирани огромни площи държавна гора на занижени цени, което често е водело до обезлесяване и незаконно строителство. В крайна сметка - с промени в закона беше наложена забрана да се променя предназначението на заменени гори, т.е. върху тях не може да се строи.

Заменките обхващаха около 2500 на брой атрактивни имоти по Черноморието и планински курорти, заменени с пустеещи такива в ущърб на държавата. В списъка с бенефициенти, получили незаконна държавна помощ, се оказаха фирми, свързани с бизнесмените Гриша Ганчев, Христо Ковачки, Николай Банев, Тодор Батков и др.: Заменките от времето на Станишев: Чакат ни гигантски глоби.

През 2014 г. ЕК постанови, че тези заменки са незаконна държавна помощ и поиска тя да бъде възстановена от държавата. Държавата обаче не можеше да го направи, защото не успяваше да оцени точно колко голяма е въпросната помощ.

През 2019 г. правителството изчисли, че щетата е за над 80 милиона лева и преостойности горите, като поиска от бенефициентите да доплатят разликата. Масово след това обаче започнаха дела, заведени от тях в български съдилища, които държавата губеше едно по едно. Още по-рано – в свой доклад от 2009 г. - Световната банка написа, че според изчисления на НПО щетата от заменките е 500 млн. долара, или близо 800 млн. лв. според курса на американската валута от онзи период.

Още: Докъде стигнаха нещата със заменките на гори - прокуратурата не казва

Още първото правителство на Бойко Борисов и ГЕРБ се закани да разреши проблема, но това така и не се случи.

Снимка: iStock

През есента на 2023 г. Европейската комисия заведе дело срещу страната ни в Съда на Европейския съюз (СЕС), защото държавата така и не съумя да върне парите. През ноември миналата година СЕС ни осъди, като постанови, че Бългapия нe e изпълнилa зaдължeниятa cи дa възcтaнoви cpeдcтвaтa oт нeпoзвoлeнa дъpжaвнa пoмoщ пpи зaмeнĸитe нa дъpжaвни гopcĸи зeми c чacтни имoти в пepиoдa 2007-2009 г. Така тя e нapyшилa ĸaĸтo peшeниe 2015/456 нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoмиcия oт 5 ceптeмвpи 2014 гoдинa, тaĸa и ycлoвиятa нa Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

След осъждането от Съда на ЕС предстои страната ни да плаща еднократни и периодични глоби, докато не възстанови реалната цена.

Още: България да анулира част от заменките с горски имоти, нареди ЕК

Случаят с "Инвест строй 7" и 11-те милиона лева се върти около един въпрос

С решение № 52/09.01.2025 г., по описа на Административен съд София-област (АССО) за 2024 г., бе отменен Акт за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ от 2019 г., издаден от министъра на земеделието, храните и горите /МЗХГ/, и делото бе изпратено на ВАС като преписка за предприемането на действия по изпълнение на решението на Европейската комисия от 2014 г. - т.е. за схемата със заменките. Това касаеше „Инвест строй 7“ ЕООД, като решението на първа инстанция бе в полза на фирмата да се присъдят 15 000 лв. разноски по делото.

МЗХГ обаче поиска отмяна. В частна жалба, подадена от министъра на земеделието, се оспорва и определение № 982/15.07.2025 г., постановено по делото, в частта, с която е отхвърлена молбата на органа за изменение на решението относно разноските. Частният жалбоподател намира, че определението е неправилно, тъй като, при произнасянето си относно разноските, съдът е обсъдил само възражението за прекомерност на претендираното възнаграждение, но не и твърдението за това, че разноски изобщо не се дължат. Сочи се, че се касае за плащане над 10 000 лв. и то следва да бъде по банков път. Такива доказателства за плащане не са представени и по тази причина разходът не следва да бъде признат, пише в жалбата.

Още: Тома Белев: Заменките бяха ограбване на най-интересните гори, с най-голям потенциал

Допълнително се развива аргумент, че според твърденията на процесуалния представител на дружеството то не е осъществявало икономическа дейност към 17.07.2024 г. и следователно не е разполагало със сума от 111 500 лв., която да бъде изплатена в брой по договора за правна помощ.

Претендира се отмяна на определението и се заявява искане да бъде коригиран размерът на присъдените на дружеството разноски, в случай че касационната жалба не бъде уважена. Върховната касационна прокуратура, чрез участвалия по делото прокурор, изразява становище, че касационната жалба е неоснователна, и моли постановеното решение да бъде оставено в сила като правилно.

ВАС обаче реши, че касационната жалба и частната жалба са процесуално допустими и основателни.

Още: Държавата да оповести пазарните оценки на скандалните горски заменки

ВАС веднъж е върнал делото за ново разглеждане от друг състав на административния съд, защото първоинстанционното решение е постановено при допуснато нарушение на съдопроизводствените правила. Делото е върнато, тъй като следва първоинстанционният съд да установи дали адресатът на административния акт притежава качеството "предприятие", и има ли държавна помощ, подлежаща на възстановяване в посочения в акта размер.

От Акта за установяване на публично държавно вземане /АУПДВ/ е установено публично държавно вземане на „Инвест строй 7“ ЕООД, представляващо несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ, подлежаща на възстановяване, в размер на 7 294 669 лв. главница и 3 569 168,72 лв. лихви, или общо 10 863 837,72 лв.

От представената по делото административна преписка е видно, че въз основа на заповед от 2009 г. на председателя на Държавната агенция по горите между Държавната агенция по горите (ДАГ) и „Инвест Строй 7“ ООД (сега ЕООД) е сключен договор за замяна на горски имоти, съгласно който държавата, чрез ДАГ, прехвърля на дружеството правото на собственост върху конкретно индивидуализирани поземлени имоти с обща площ от 74 901 дка, част от държавния горски фонд, частна държавна собственост, находящи се в землището на с. Бистрица и с. Герман към Столична община, район „Панчарево“. От своя страна, „Инвест Строй 7“ ООД тогава прехвърля на държавата собствеността върху конкретно индивидуализирани имоти, част от горския фонд, с обща площ 82 907 дка, находящи се съответно в гр. Габрово и землището на с. Столът, община Севлиево. Административната стойност на заменените имоти държавна собственост е определена на общо 369 560 лв., съгласно представени Удостоверения за оценка, съответно административната стойност на заменените имоти частна собственост е 870 380,08 лв.

Още: ЕК удари заменките с гори, с ниви остават - засега

Снимка: iStock

Съдът посочва решението на ЕК от 2014 г. и казва, че то трябва да се спази. Заради това МЗХГ е провело процедура по оценка - оценени са пазарните цени на заменените държавни имоти и общата пазарна стойност на заменените от дружеството имоти. Производството е завършило с издаването на процесния акт, с който е определена сума за възстановяване на публично държавно вземане, представляваща несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ в общ размер на 10 863 837,72 лв. Вещото лице е констатирало, че за периода 2009 г.–2018 г. в счетоводството на „Инвест Строй 7“ ЕООД няма отразени сделки с дървесина, придобита от същите имоти.

Така първоинстанционният съд е формирал извод, че не са изложени мотиви във връзка с определянето на адресата на акта като „предприятие“ по смисъла на чл. 107, § 1 от ДФЕС, което представлява нарушение, водещо до незаконосъобразност на административния акт. Оспореният АУПДВ е отменен и преписката е изпратена на компетентния административен орган. Решението обаче е неправилно, решава ВАС.

Изводите на първата инстанция са в противоречие с установени факти по делото, се казва още в окончателното решение. Изводът на АССО, че не е установено качеството „предприятие“ по отношение на бенефициера, не се подкрепя от доказателствата по делото. На първо място - „Инвест строй 7“ ЕООД е регистрирано по Търговския закон дружество, което по занятие осъществява търговска дейност. Видно е от СИЕ и проверените отчети за приходите и разходите, че дружеството има приходи от услуги, т.е. това е индикация, че от 2013 г. до 2016 г. е осъществяло икономическа дейност. Установен е и фактът, че през 2017 г. част от придобитите по силата на замяната имоти са продадени. Всичко това налага извод, че ВАС правилно е приел, че бенефициерът е „предприятие“.

Правилно е установен от ВАС и размерът на държавната помощ, която подлежи на възстановяване - спазени са всички критерии.

Още: Според Десислава Танева държавата има достатъчно механизми, за да си върне милионите от горски заменки

ВАС отменя изцяло решение № 52 от 09.01.2025 г., постановено по адм. дело № 252 по описа на Административен съд София-област за 2024 г. Отхвърля жалбата на „Инвест строй 7“ ЕООД срещу Акт за установяване на публично държавно вземане № РД-05-4 от 20.12.2019 г., издаден от министъра на земеделието, храните и горите. Осъжда „Инвест строй 7“ ЕООД да заплати на Министерството на земеделието и храните разноски за производството в размер на 30 176,50 евро. Решението е окончателно.

Разследващата медия BIRD.bg, която обърна внимание на съдебната сага, пише, че „Инвест Строй 7“ към днешна дата няма нито дейност, нито печалба - следователно стои въпросът как държавата ще си събере дължимото.

Според разследващите журналисти в списъка със заменки липсват някои от най-скандалните - например тази за Камчийски пясъци, оценена от "Зелени закони" на 700 милиона лева. Там няма нито процедура, нито дело.

Още: Известни имена липсват от списъците със заменките