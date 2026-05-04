Кошмарен срив: Григор Димитров с най-ниско класиране в АТР от 16 години насам

Първата българска ракета Григор Димитров отбеляза рекорден спад с най-ниско класирана в в световната ранглиста на ATP за последните 16 години от кариерата си. Той записа сериозен спад от 33 места и вече заема №170 с актив от 365 точки. Вина за това има ранното му отпадане още в първия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Мадрид, където защитаваше 90 точки от достигането до осминафиналите през миналия сезон, както и неуспехът му на "Чаланджър"-а в Екс-ан-Прованс.

Григор потъна в ранглистата, Иван Иванов с рекорд

Димитров не е имал по-ниско класиране от 13 септември 2010-а година, когато се намираше на 190-ата позиция. Неговия пример следва и втората ни ракета Димитър Кузманов след като се смъкна с пет места до №315 със 165 точки.

За разлика от тях прогрес отбеляза Пьотр Нестеров, който се придвижи с две позиции напред до №428 със 110 точки, а световният шампион за юноши Иван Иванов достигна рекордно класиране в кариерата си - №597 с актив от 65 точки.

Яник Синер продължава да оглавява класирането с 14 350 точки след триумфа си в Мадрид, следван от Карлос Алкарас с 12 960. В челото са още Александър Зверев с 5805 и Новак Джокович с 4700.

