Астрономи: Друга галактика може да се крие в нашата

Учените са убедени, че в нашата галактика е скрито нещо огромно. Най-вероятно в Млечния път е скрита древна галактика. Учените смятат, че това е галактика в галактиката, както съобщава Futurism.

Изгубеният свят, погълнат от нашата галактика преди милиарди години, е бил наречен от астронавтите „Локи“ на името на скандинавския бог на измамата.

Ново проучване, публикувано в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, предполага, че съществуването на Локи може да бъде потвърдено. В този случай тя би се превърнала в галактика джудже.

Астрономите отдавна се интересуват от галактики джуджета, които съдържат само няколко милиарда звезди, за разлика от по-големите галактики, които съдържат стотици милиарди. Галактиките джуджета обикновено имат неправилни форми.

Астрономите искат най-накрая да разберат как се образуват: чрез сливане по време на гравитационни взаимодействия или чрез приближаване един към друг поради намесата на невидима тъмна материя.

Освен това, галактиките джуджета са съставени от „бедни на метал“ звезди. Това са първите звезди, образували се във Вселената. По-късно те са комбинирали по-тежки елементи.

Изследователи анализирали група от 20 бедни на метал звезди в галактическата равнина на Млечния път. Те сравнили техния химичен състав с този на близки обекти и открили химически подписи на множество космически експлозии, освобождаващи тежки елементи.

Но те не откриха доказателства за експлозия на „бяло джудже“ – името, дадено на плътните, оголени ядра на звезда със средна маса, подобна на Слънцето.

Учените казват, че са необходими милиарди години, за да се образуват бели джуджета, което означава, че 20-те изследвани звезди произхождат от екстремна галактика джудже, която е била твърде краткотрайна, за да произведе бели джуджета.

Друг аргумент за съществуването на скрита галактика в Млечния път е, че не всички звезди се въртят в една и съща посока. Единадесет от 20-те звезди обикалят в същата посока като нашата галактика, докато девет са в ретроградна орбита, тоест в обратна посока.

Учените наричат ​​това „ранна акреция“ - периодът, в който галактиката Локи се е сляла с Млечния път. Галактиката Локи е била много млада и нейните орбити са смесили звездите.

