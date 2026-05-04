Половината овошки измръзнаха: Задава се нова криза с българската продукция

Сериозни щети върху овощните насаждения в страната нанесе рязкото застудяване през последните дни.

Проблемът е много сериозен, като в някои райони измръзнаха до 50% от насажденията, алармират от Браншовата камара плодове и зеленчуци.

От там предупреждават, че кризисната ситуация създава услови за измами и спекула.

В района на Кюстендил половината плодни дръвчета са измръзнали. В област Стара Загора пък жертва на студа са и около 10% от овошките. Сериозни проблеми има и за реколтата в района на Благоевград и София област. Това представлява непредвиден удар за родните земеделци и крие риск за българската продукция тази година.

Температурите във въпросните райони са паднали под -2 / -3°C за повече от 5 часа, а на места - до -7 / -8°C, което прави дори традиционните мерки за защита неефективни, казват градинарите.

Източник: БГНЕС

Задава се ново поскъпване

Техните оценки сочат, че това ще доведе до още по-сериозни диспропорции в цените на българските и вносните плодове и зеленчуци.

Ярък пример затова са цените на доматите, където българските са на цена до 4.50 евро/кг, докато вносната продукция е под 1,20 евро/кг.

От Браншова камара "Плодове и зеленчуци" предупреждават, че все повече стават и тревожните сигнали за подвеждащо етикетиране, при което вносни плодове и зеленчуци се представят и продават като български, предаде БНР.

От камарата настояват за среща с новото ръководство на Министерството на земеделието, за да обсъдят темите за острата нужда от Закон за браншовите организации, реален контрол върху вноса и произхода на продукцията и приемането на финансови механизми за стабилност на производителите.