Кредитирането в еврозоната продължава да се ускорява

27 октомври 2025, 17:05 часа 203 прочитания 0 коментара
Ръст на кредитирането на домакинствата и бизнеса в еврозоната отчита Европейската централна банка (ЕЦБ) за септември. На коригирана основа заемите към домакинствата бележат леко ускорение – от 2,5 на сто през август до 2,6 на сто през септември спрямо същия месец на предходната година, показват данните на ЕЦБ.

Заемите към бизнеса продължават да нарастват - с 2,9 на сто на годишна база, което е леко забавяне спрямо темпа от 3,0 на сто регистриран през август.

Темпът на нарастване на обема на т. нар. широки пари (агрегатът М3), се е забавил до 2,8 на сто на годишна основа през септември 2025 г. спрямо 2,9 на сто през август.

М3 е индикаторът, който измерва наличните пари в обращение, сумите по разплащателните сметки, депозитите с матуритет до 2 г., депозитите, предвидени за ползване след предизвестие до три месеца и търгуемите инструменти (издадени дългови ценни книжа до 2 години, акции/дялове на фондовете на паричния пазар и репо-сделки).

Годишният темп на растеж на по-тесния паричен агрегат М1 ("тесните пари"), включващ парите в обращение и овърнайт депозитите, възлиза на 5,1 на сто през септември в сравнение с 5,0% на сто през август.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
ЕЦБ еврозона кредитиране Европейска централна банка информация 2025
