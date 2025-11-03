Кристин Лагард идва в България заради еврото

Председателят на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард пристига в България, като ще направи основното изказване на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната“. Тя е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година. Събитието се организира от Министерството на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ) и ще се проведе на 4 ноември 2025 г. в резиденция Бояна.

Програма на конференцията

Конференцията ще започне в 9 ч. сутринта с откриваща сесия, в която ще участват Росен Желязков - министър-председател на Република България, и Кристалина Георгиева - управляващ директор на Международния валутен фонд. Основното изказване ще бъде направено от Кристин Лагард - председател на Европейската централна банка.

Диалогът на лидерите ще започне с видеоконферентна връзка с Паскал Донахю - председател на Еврогрупата и министър на финансите на Република Ирландия, следвана от кръгла маса с Теменужка Петкова, министър на финансите на Република България, Димитър Радев - управител на Българската народна банка, Валдис Домбровскис - комисар за икономиката и производителността, за прилагането и опростяването, и Пиер Граменя, който е управляващ директор на Европейския механизъм за стабилност.

Модератор на събитието на високо равнище ще бъде Лиляна Павлова - вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка (2019–2023 г.).

