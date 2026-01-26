Спорт:

Курсът на еврото е невиждан от четири месеца

26 януари 2026, 09:27 часа 224 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото е невиждан от четири месеца

Курсът на еврото премина поредна психологическа граница спрямо щатския долар в началото на седмицата, като европейската валута вече е над невижданата от септември 2025 г. граница от 1,18 към американската. Така еврото вече достигна най-високия си курс от началото на годината към долара. Трябва да се отбележи и, че в последните дни доларът търпи най-значителния си спад от месеци заради геополитическото напрежение и неяснотата около Федералния резерв.

Но еврото поскъпна днес и към другите водещи валути - с 0,21 на сто към японската йена, спрямо швейцарския франк - с 0,02 на сто и към британската лира - с 0,06 на сто.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1852 долара или над нивото от петък.

Още: Долар - евро. Колко струва един щатски долар към едно евро днес, 26 януари /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1742 щатски долара.

В последния месец

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Още: Курсът на еврото премина психологическа граница

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 26 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1866 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември 2025 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес