Курсът на еврото е невиждан от четири месеца

Курсът на еврото премина поредна психологическа граница спрямо щатския долар в началото на седмицата, като европейската валута вече е над невижданата от септември 2025 г. граница от 1,18 към американската. Така еврото вече достигна най-високия си курс от началото на годината към долара. Трябва да се отбележи и, че в последните дни доларът търпи най-значителния си спад от месеци заради геополитическото напрежение и неяснотата около Федералния резерв.

Но еврото поскъпна днес и към другите водещи валути - с 0,21 на сто към японската йена, спрямо швейцарския франк - с 0,02 на сто и към британската лира - с 0,06 на сто.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1852 долара или над нивото от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1742 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 26 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1866 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември 2025 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.