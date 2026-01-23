Курсът на еврото премина психологическа граница спрямо щатския долар в края на седмицата, като европейската валута вече е над рядко вижданата от началото на годината граница от 1,17 към американската. Така еврото вече се доближава до най-високия си курс от началото на годината към долара, който регистрира в началото на 2026 г. Трябва да се отбележи и, че в последните дни доларът търпи най-значителния си спад от месеци.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1743 долара или над нивото от вчера.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 22 януари /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1706 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Още: Пълен обрат в курса на еврото през новата седмица

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември 2025 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.