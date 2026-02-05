Хаос на летищата в Берлин

Оставката на Румен Радев:

05 февруари 2026, 10:41 часа 206 прочитания 0 коментара
Излитащите полети от летище Берлин-Бранденбург в германската столица са временно преустановени тази сутрин заради неблагоприятни метеорологични условия. Мярката е взета, след като регионът беше засегнат от нов снеговалеж и поледица, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Летищните власти съобщават, че всички излитащи полети са отменени, като призовават пътниците да проверяват онлайн за актуална информация за полетите си.

Лошо време

Тежките зимни условия създават сериозни затруднения в Германия вече няколко дни. В сряда летището във Франкфурт на Майн - най-голямото в страната, преустанови полетите за повече от час заради силен снеговалеж. Операциите бяха спрени като нямаше нито излитания, нито кацания. Най-малко 67 от общо 922 планирани полета бяха отменени, а около десет самолета бяха пренасочени към летището в Щутгарт. Макар пистите да бяха разчистени по-късно, от летищния оператор „Фрапорт“ (Fraport) предупредиха за продължаващи закъснения.

Пътуващите са посъветвани да проверят на страниците на авиокомпаниите за актуална информация за полетите си.

Проблемите в трафика не се ограничават само до въздушния транспорт, допълва „Яху файненс“. Вчера заледени пътища и снеговалежи доведоха до сериозни смущения и в железопътния трафик в Германия. Особено засегнати бяха пътуванията на дълги разстояния, включително ключовата линия между Берлин и Бон, която свързва столицата с икономически центрове като Кьолн.

Виолета Иванова
Виолета Иванова
