Млад шофьор блъсна жена на пешеходна пътека

Млад шофьор е блъснал жена на пешеходна пътека в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Благоевград, цитирани от БТА. Вчера около 21:00 часа лек автомобил, управляван от 18-годишен младеж от града, е блъснал 31-годишна жена, която е пресичала пътното платно по пешеходна пътека. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробата за употреба на алкохол е отрицателна, а тази за употреба на наркотични вещества е отчела положителен резултат. След инцидента жената е с травма на коляното.

Зачестили инциденти с пешеходци

Още: Ходела по платното: Блъснаха жена, пострадала е тежко

В края на ноември 74-годишен мъж беше блъснат на пешеходна пътека от 48-годишен водач. Дни преди това мъж на 63 години беше блъснат от лек автомобил, управляван от 20-годишен шофьор.

Снимка БГНЕС

При друг случай от ноември момиче на 16 години пострада при пътен инцидент на булевард „Св. св. Кирил и Методий“ в града, а седмица по-рано на същия булевард беше блъсната 65-годишна жена.

Още: На пешеходна пътека: Блъснаха възрастна жена

Поради зачестилите инциденти през ноември кметът на Благоевград Методи Байкушев свика заседание на общинската комисия по безопасност на движение.

След комисията от общинския пресцентър съобщиха, че на над 20 опасни места в града ще бъдат поставени ограничители на скоростта тип „полусфера“, като се предприемат мерки и за по-добро осветление и ограничаване на скоростта и на ключови булеварди и натоварени улици в града.

Още: Отново на пешеходна пътека: Блъснаха жена в Сливен