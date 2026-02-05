Крали пари и документи: Спипаха мъж и жена

Жена и мъж от Сандански са задържани заради кражба от жилище. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Сигналът за кражбата е получен в сряда в Районното полицейско управление на Сандански. Съобщено е за извършена кражба на портфейл със сумата от около 800 евро и лични документи от жилище в града.

Като съпричастни към извършеното деяние са установени 37-годишна жена и 53-годишен мъж и двамата - от Сандански. Те са задържани със заповед до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията.

Още: Опитал да краде от кола на “Витошка“: Рецидивист с обвинение

През януари от полицията съобщиха за крупна кражба, извършена от жилищна сграда в Банско. В сигнала беше посочено, че деянието е извършено в сутрешните часове на 20 януари.

От Районна прокуратура – Благоевград уточниха за БТА, че става въпрос за сума от 135 500 евро, намирала се в жилищна сграда, собственост на физическо лице, което се занимава с търговска дейност на територията на Банско.

Не е установено разбиване на апартамента. Откраднатите пари са били в хартиен плик на специфично място в жилището.

Още: Обрал възрастна жена: Мъж отива в затвора за 2 г. и 4 м.