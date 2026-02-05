Оставката на Румен Радев:

Чанинг Тейтъм се бори с тежка травма в болница: Ще бъде трудно (СНИМКА)

05 февруари 2026, 10:59 часа 0 коментара
Чанинг Тейтъм се бори с тежка травма в болница: Ще бъде трудно (СНИМКА)

Чанинг Тейтъм отново доказа, че не бяга от предизвикателствата - дори когато те го отвеждат директно и по спешност болницата. В началото на февруари актьорът сподели в Instagram кадър от болнично легло, малко преди да се подложи на операция заради сериозна травма в рамото. Спокойният, но решителен тон на посланието му не остави съмнение: това е поредната битка, която той възнамерява да спечели. "Просто още един ден. Още едно предизвикателство. Това ще бъде трудно. Но както и да е. Да действаме", написа той.

Рентгеновите снимки, публикувани по-късно, разкриха тежестта на контузията - счупени кости в областта на рамото и метален винт, който вече ги държи на място. Той коментира с доза ирония неприятния момент, като с това показа, че характерното му чувство за хумор дори сега не го е напуснало.

Подкрепата не закъсня. Сред първите, които му изпратиха окуражителни думи, беше приятелката му Инка Уилямс, пише "People". Австралийският модел го нарече "големия лош вълк" и увери, че ще преминат през това заедно - кратко, но топло послание, което привлече вниманието на феновете.

Как се е случило?

Макар актьорът да не разкри конкретно как е получил травмата в рамото, добре известно е, че той често изпълнява сам каскадите си. Още през септември Тейтъм призна пред "Variety", че се е контузил по време на снимките на дългоочаквания "Avengers: Doomsday", планиран за декември 2026 г. Тогава той се появи на интервю, накуцвайки, а дубльорът му пое част от най-тежките сцени. Последваха месеци на интензивна физиотерапия.

Ева Петрова
