Без износ на рубли, долари, евро, злато - Русия готви по-строги ограничения

Русия се готви да въведе нови разпоредби за износ на рубли в брой и златни кюлчета извън страната. Ограниченията ще бъдат залегнали в един президентски указ и ще засегнат предимно хората, пътуващи до държави-членки на Евразийския икономически съюз (ЕАЕС), съобщава "Интерфакс", позовавайки се на източник, запознат с проекта.

Какво се готви - на руснаците ще бъде забранено да изнасят рубли в брой към страни от ЕАЕС в суми, еквивалентни на 10 000 долара или повече по текущия обменен курс. Ще бъде направено обаче изключение за износ на средства през руски международни летища. При такъв случай лицето ще може да изнесе посочената сума, но само след задължително уведомяване на митническите органи. Това уведомление трябва да съдържа информация за размера на транспортираните парични средства, както и за техния източник и за какво ще бъдат харчени.

Ако размерът на изнасяните средства надвишава еквивалента на 100 000 долара, гражданите ще бъдат задължени да предоставят допълнителни документи, потвърждаващи законния произход на средствата.

Правилата ще бъдат още по-строги за юридическите лица и едноличните търговци. За тях няма недеклариран минимум: те могат да изнасят всякаква сума рубли в брой само през международни летища и само с уведомление.

Новите разпоредби няма да се прилагат за кредитните институции. Те ще запазят възможността да "трансферират" пари в брой без ограничения.

Според източник на "Интерфакс", подобни мерки се разработват и за износа на златни кюлчета от Русия. Очаква се от 1 септември, 2026 година на физическите лица да бъде забранено да изнасят кюлчета с тегло над 100 грама. Ограниченията за злато няма да се отнасят за пътници, пътуващи от летищата "Шереметиево", "Домодедово", "Внуково" и "Владивосток Кневичи", но ще се изисква специално разрешение от за износ на златни кюлчета.

Руският вицепремиер Александър Новак по-рано обяви подготовката на подобни мерки. На декемврийското заседание на Съвета за стратегическо развитие и национални проекти той обяви, че тези мерки се планират да бъдат приети като част от плана за осветяване на икономиката през 2026 г.

В момента в Русия действа забрана за износ на чуждестранна валута в брой и валутни инструменти в суми, надвишаващи еквивалента на 10 000 долара - от март 2022 г. Тази забрана обаче не се прилагаше за държавите-членки на ЕАЕС, които включват Русия, Армения, Беларус, Казахстан и Киргизстан.

