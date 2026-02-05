Истина или мит: Може ли наистина да ядете мухлясал хляб?

Ако купувате или печете хляб, вероятно сте откривали мухъл върху хляба си в даден момент. Този бял или зелен мъх е досаден и непривлекателен и е ясен индикатор, че хлябът ви е с изтекъл срок на годност. Но какво се случва, ако ядете мухлясал хляб - безопасен ли е за ядене? И можете ли да премахнете мухлясалите филийки и да изядете останалата част от хляба? Ето какво казват експерти по безопасност на храните.

Какво се случва, ако ядете мухлясал хляб?

Що се отнася до хляба, повърхностният мухъл не е просто грозен и неприятен на вкус - може да бъде опасен. „Мухълът може да предизвика респираторни проблеми като астма и алергични реакции, които ще варират по тежест в зависимост от чувствителността на индивида. Без да тествате пробата в лаборатория, не можете да сте сигурни, че даден щам на плесен ще произведе или няма да произведе микотоксини, които биха могли да бъдат фатални “, казва Никол Гарисън, диетолог, готвач, учен по храни и специалист по микология.

Още: Какво се случва с тялото ви, ако ядете боб всеки ден

Но е най-добре да играете на сигурно и да не ядете хляб с плесен. Гарисън и Геворк Казанчян, професор по екологично здраве в Калифорнийския държавен университет Нортридж, са съгласни, че групите от населението с по-висок риск, като бебета, малки деца, бременни жени, възрастни хора и хора с отслабена имунна система, трябва да избягват контакт с плесен, когато е възможно.

Какво е плесен?

Плесента е гъбично образувание, което се образува и разпространява върху различни видове влажна или разлагаща се органична материя. Плесента е навсякъде и не всичко е лошо. Синьото сирене е синьо благодарение на плесента – плесен има и в хляба. Спорите са навсякъде и могат да бъдат внесени в хляба на всеки етап от неговата обработка. Всъщност ние умишлено вкарваме мая (микроскопични гъбички) в хляба заради способността му да кваси, подобрявайки текстурата и добавяйки вкус в резултат на репродуктивния процес на маята, казва Гарисън.

Още: Какво е "хранителен шум" и как ни тормози психически?

Защо плесента расте по хляба?

Що се отнася до неволната плесен, това се дължи на гъбичките. „Хлябът плесенясва в резултат на наличието на гъбички. Когато гъбичките узреят, те ще произведат спори; по този начин гъбичките ще разпространят генетичния си материал. Това прави подобно на глухарчето, което разпространява семената си, правейки генетичния материал лесно пренасян по въздух, така че да може да се размножи другаде.“

„Причината, поради която виждаме разваляне на хляба, е ако той е бил топъл или влажен преди да бъде прибран или вакуумиран.

Целият хляб вероятно е проблемен

Още: Ето какво се случва с тялото, когато ядете хляб с квас, а не с мая

Казанчян обяснява, че мухлясалият хляб е знак, че е развален, а след като храната се развали, може да е трудно да се изолира кое е най-вредно. И макар че може да не можете да видите мухъл на всяко парче, това не означава, че го няма.

„Има много микроскопична активност, която окото не може да види. Спорите са като върха на айсберга; по-голямата част от гъбичния растеж всъщност е под повърхността. Чрез допир може да усетите малко по-голяма плътност в областта, където се намира мицелът. Мицелът е мрежаста структура, която визуално разгражда хранителните вещества, подобно на кореновата система на дърво“, казва Гарисън.

Как да съхраняваме домашния хляб, за да не изсъхва бързо