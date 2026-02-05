Стреляли с газов пистолет: Братя глобени за хулиганство

Двама братя отнесоха парична санкция от Районен съд - Кубрат по съставен от полицията акт по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ), съобщиха от ОДМВР - Разград.

Около 15.20 часа на 15 януари в Кубрат 18-годишен младеж от село Сеслав влиза в словесни пререкания с непълнолетно 15-годишно момиче и 37-годишната му майка.

Сцената се разиграла пред входа на жилищния блок, в който двете живеят. Младежът се обадил по телефона на 21-годишния си брат, който пристигнал на място с газсигнален пистолет, собственост на баща им, и възпроизвел изстрели във въздуха.

Заради грубото нарушаване на общоприетите правила за поведение на обществено място, на братята е съставен акт по чл.1, ал.2 от УБДХ.

На свое заседание, проведено на 4 февруари, Кубратският районен съд наложи парични санкции по 100 евро за всеки от нарушителите.

