Войната в Украйна:

Стреляли с газов пистолет: Братя глобени за хулиганство

05 февруари 2026, 10:42 часа 248 прочитания 0 коментара
Стреляли с газов пистолет: Братя глобени за хулиганство

Двама братя отнесоха парична санкция от Районен съд - Кубрат по съставен от полицията акт по Указа за борба с дребното хулиганство (УБДХ), съобщиха от ОДМВР - Разград.

Около 15.20 часа на 15 януари в Кубрат 18-годишен младеж от село Сеслав влиза в словесни пререкания с непълнолетно 15-годишно момиче и 37-годишната му майка.

Сцената се разиграла пред входа на жилищния блок, в който двете живеят. Младежът се обадил по телефона на 21-годишния си брат, който пристигнал на място с газсигнален пистолет, собственост на баща им, и възпроизвел изстрели във въздуха.

Още: Осигурил си предимство на пътя: Шофьор размаха пистолет

Заради грубото нарушаване на общоприетите правила за поведение на обществено място, на братята е съставен акт по чл.1, ал.2 от УБДХ.

На свое заседание, проведено на 4 февруари, Кубратският районен съд наложи парични санкции по 100 евро за всеки от нарушителите.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Мъж стреля до детска градина в София

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Нарушение Хулиганство глоби газов пистолет
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес