Набързо Мъск стана враг номер едно на руската армия - заради Starlink (ОБЗОР - ВИДЕО)

Нова неприятна изненада за руската армия в Украйна вече е факт. Бързите в крайна сметка действия на SpaceX на Илон Мъск що се отнася до услугите на Starlink определено дават резултат и това се вижда от огромния брой коментари и открито недоволство в Z-каналите – няма руски военнопропаганден канал в Телеграм, който да не коментира как ограниченията са ударили по възможностите на руската армия да използва дронове. Достатъчно е да се направи преглед на един от най-популярните - "Рибар", и да се види колко много препубликувани публикации по темата от други канали има там. "Рибар" е еталон за Z-обществото, защото е създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, който е лично награждаван от руския диктатор Владимир Путин. Публикациите на канала сочат и какви маневри предприема Кремъл извън официално заявяваните.

През вчерашния ден, в своята социална мрежа "Х" Илон Мъск потвърди официално, че за да можеш да ползваш Starlink в Украйна, трябва съответният терминал да бъде регистриран пред украинските власти – украинското министерство на цифровизацията и дигиталните технологии вече поддържа официален списък, в който съответният терминал трябва да влезе, за да работи. Това дава резултат – и си личи от съобщенията в Z-каналите, които доскоро радостно публикуваха видеокадри от удари с руски дронове "Шахед", "Мълния" и други видове, снабдени със Starlink.

В една от пресподелените от "Рибар" публикации има критики към руското военно министерство – вместо да се разчита на Starlink, можело да се разположат в близост до първа линия на фронта LTE станции (4G безжична връзка), включително в диапазоните 900 и 450 MHz, и така да се покрие повече площ. Вярно, тези станции можело да бъдат заглушавани и това дори няма да е близко до възможностите на Starlink, но е решение, се настоява в препубликуваната от "Рибар" публикация.

Important to register your Starlink terminal if in Ukraine https://t.co/QWLyjvFalt — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026

Но не е само Starlink – периодично поредният руски "военен блогър" говори за проблеми в руската армия. Пресен пример – Евгений Голман истерично зове руската прокуратура да се намеси заради команването на поделение 78568 от 1308 мотопехотен полк на руската армия, което издевателствало над подчинените си войници и дори им искало пари да ходят до тоалетна по малка нужда, поне по думите на Голман – ОЩЕ: Голи на снега, висят с главата надолу и ядат сняг: Русия наказва брутално дезертьорите в армията (ВИДЕО 18+)

Z-blogger Yevgeny Golman had a hysterical outburst over what is happening in the 1308th Motor Rifle Regiment of the Russian Armed Forces (military unit 78568). According to eyewitnesses, soldiers there are kept shackled for days on end, allowed to go to the toilet only - and even… pic.twitter.com/IHwK9ui3x5 — WarTranslated (@wartranslated) February 4, 2026

В очакване на мира – като Годо

Продължава и да стои на дневен ред и очакването дали нещо ще се промени що се отнася до войната – ще продължи ли тя както досега или ще има някакво подобие на мир, което може да се окаже и по-опасно, защото ще даде възможност на Путинова Русия да излезе от блатото? Американският държавен секретар Марко Рубио за пореден път отрази визията на Доналд Тръмп да има мир на всяка цена, с отново сладки думи, че през следващото десетилетие Украйна може да удвои своя БВП заради ресурсите си в редкоземни минерали. Всичко това можело да стане с „правилната икономическа програма“ - а Украйна и САЩ подписаха споразумение за редкоземните минерали, което поставя рамка за бъдещи конкретни договори. Рубио каза още, че за преговорите в Абу Даби няма да има конкретни новини, освен ако няма пробив. Но украинският президент Володимир Зеленски за пореден път твърдо зае позиция, че не може да има мир на всяка цена и че за Украйна има червени линии, те са ясни и една от тях е да не бъдат предавани повече земи на Русия без бой – ОЩЕ: Зеленски: Завладяването на Източна Украйна ще струва на Русия още 800 000 жертви (ВИДЕО)

Ukraine could double its GDP over the next decade, Secretary of State Marco Rubio said. He pointed to Ukraine’s critical mineral resources as key to future prosperity, stressing they will be vital for rebuilding once the war ends and using all available national resources.… pic.twitter.com/dMBfjeRRBU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нов спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 4 февруари са станали 133 бойни сблъсъка, с 20 по-малко спрямо 3 февруари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 246 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 98 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3971 изстреляни снаряда, като това е с 60 повече за денонощие. Руската армия е използвала 7880 FPV дрона, което е със 7 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление сухопътната активност е била най-голяма – 29 спрени руски пехотни атаки за последните 24 часа там. Седми десантно-щурмови корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) съобщи за пореден руски опит щурмова група да влезе в Гришино, западното предградие на Покровск. Групата е засечена навреме и с помощта на танк Leopard 2 е била елиминирана. В южната част на Покровск руска военна колона с пленени украински БТР-и Bradley, M113 и БМП-2 е била ударена от украински FPV дронове. Но "Рибар" твърди, че северно от Покровск, в района южно от Добропиля, руската армия превзела село Шахово. Украинският военен телеграм канал "Офицер" разяснява, че руснаците атакуват още Билецко и Нов Донбас, за да стигнат от изток до Родинско (решаващата точка за отбраната на украинските позиции в Мирноград и Покровск). Няма руски успех в това отношение, твърди каналът и добавя: "Загубите на противника в жива сила в направлението са просто колосални. Дори ако сравним загубите с нашите части, техните пак са с космически размери и дори така руснаците продължават да тичат като овце! Това дори не прилича на настъпление или планирани тактически действия, а просто на хаотично движение на стадо". "Рибар" обаче настоява, че окончателното превземане и укрепване на руската армия в Покровск и Мирноград ще стане скоро, съдейки по темпа на руските атаки именно в сектора на фронта южно от Добропиля. За Мирноград вече има твърдения в украински медии, че руснаците са овладели всичко, защото разполагали командни постове на нови места там – градът не присъства като място на боеве в днешната сводка на украинския генщаб.

After a failed mechanized assault, enemy troops managed to infiltrate the village of Hryshyne and attempted to dig in on its eastern outskirts to break into the rear of Ukrainian positions ⚔️🪖.



Thanks to close coordination between the 155th Separate Mechanized Brigade and… pic.twitter.com/Ag4TwUAWCz — 7th Rapid Response Corps of AAF (@7corpsDSHV) February 4, 2026

DeepState published video showing a Russian mechanized column moving through southern Pokrovsk, including a captured Bradley, an M113 and a BMP 2. Ukrainian FPV drones later struck the column, destroying an M113 and hitting a BMP 2. Fate of the Bradley is unknown. #Ukraine pic.twitter.com/EWctb7F9VW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2026

DeepState published video showing a Russian mechanized column moving through southern Pokrovsk, including a captured Bradley, an M113 and a BMP 2. Ukrainian FPV drones later struck the column, destroying an M113 and hitting a BMP 2. Fate of the Bradley is unknown. #Ukraine pic.twitter.com/EWctb7F9VW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2026

В района на Гуляйполе, Запорожка област, са извършени 17 руски пехотни атаки – има видеокадри, показващи боеве на нови за украинските сили позиции по-напред, на изток, по пътя Гуляйполе - Полохи. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, са станали 10 руски пехотни атаки. 13 руски пехотни атаки е имало в Славянското направление, северно от Константиновка.

An Russian assault group was destroyed in the southern part of Stavky on the Lyman direction. The situation in the settlement and areas east of it is currently being clarified. #Ukraine pic.twitter.com/FHPkjgKxTz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2026

В дневния си обзор ISW, американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, засяга направлението към Константиновка, като цитира командир на една от украинските бригади и как руснаците се стремят на първо място да отрежат и съсипят логистиката на украинските части, а не толкова да водят бойни действия. Това прилича на повторение на операциите срещу Покровск и сега срещу Гуляйполе, смятат от ISW, като напомнят специално за Покровск, че дълго време преди същинското настъпление руснаците са обстрелвали всякакви украински логистични цели (пътища, жп линии, мостове) в обхват 25 до 100 километра около Покровск. Украинският обединен щаб твърди, че руската стратегия при Лиман е същата – засилени руски атаки срещу украински логистични линии. А бившият зам.-ръководител на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал-майор Иля Павленко заяви, че руските сили за работа с безпилотни системи се състоят от 87 000 войници, което значи 7 полка, 25 батальона, 1 дивизия и 3 отряда, като през 2026 година руското военно командване планира да разшири силите и те да включват 1 бригада, 4 полка, 96 батальона, 2 дивизии и 82 роти. Генерал-майор Олег Луховски беше назначен за ръководител на украинското външно разузнаване.

В дневния обзор на руския военнопропаганден канал "Два майора" има специална забележка за Купянското направление – че командири на руските части там изискват от своите подчинени да вървят напред, да се снимат с руското знаме и така да създават впечатление за напредък. Сигурно се страхуват от предишните си фалшиви доклади за напредък, констатира каналът.

ОЩЕ: И Тръмп, и Рюте подготвят тоалетната хартия за Украйна - както иска Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 183 далекобойни дрона по цели в Украйна, от които 110 са били клас "Шахед", както и 2 балистични ракети "Искандер-М". Свалени са 156 дрона – на 16 места в Украйна е имало удари от двете ракети и преминалите руски безпилотни летателни апарата, сочи сводката на украинските ВВС. В Суми има щети по жилищни сгради и пожар в нежилищна сграда, казва украинската спешна служба, без да уточнява каква е нежилищната сграда. Щети има и в четири квартала на Днипро (Днепропетровск), като и там поражения има по сграда на предприятие (не се казва какво) и административна сграда – информацията е в официалния профил във Facebook на украинската спешна служба - ОЩЕ: Украйна се прицели в ТЕЦ в Ростовска област, руски дронове пак удариха Киев (ВИДЕО)