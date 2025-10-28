Курсът на еврото към долара пое в нова посока

Курсът на еврото отново пое нагоре спрямо долара, след кратък спад вчера сутринта и вече се движи сериозно над нивото от 1,16 към американската валута. В началото на октомври европейската валута регистрира спад, невиждан от около два месеца. През септември пък еврото беше достигнало високи нива към долара, недостигани от повече от четири години, но след това постепенно започна малко по малко да отстъпва от позициите си.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1654 долара или над курса от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,164 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 14 октомври, когато беше на ниво 1,1548 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 октомври - единната европейска валута бе със стойности от 1,1722 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.