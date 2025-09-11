Лагард разкри кой ще е основният положителен ефект, който България ще усети с въвеждането на еврото

Гласът на България ще бъде чут на заседанията на Европейската централна банка, увери управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард след първото заседание след лятната ваканция. На него за първи път гуверньорът на БНБ Димитър Радев участва като наблюдател, а от 1 януари след въвеждането на еврото у нас, той ще има пълноправно участие заедно с останалите 20 гуверньори от страните – членки на еврозоната.

Стабилността е основният положителен ефект, който България ще изпита с въвеждането на еврото, заяви Кристин Лагард. "Всеки член около масата, всеки от 21-те членове, има глас, който се взема под внимание и уважава точно както гласът на останалите. Без значение колко малка или голяма е страната. И мога да ви уверя, че когато водя срещите и организирам консултациите, аз спазвам този принцип дословно. Смятам го за наистина важен", добави Лагард, цитирана от БНР.

Лагард насърчи потребителите в България да проверяват дали превалутирането от лев в евро е правилно и изрази увереност, че властите имат механизъм да пресекат некоректните практики. "Някои продавачи, търговци се възползват от възможността, която превалутирането дава, за да увеличат леко цените, които начисляват за предлаганите от тях услуги. Случва се. Но мисля, че имате инструменти, които позволяват на потребителите да могат да проверят дали конвертирането е правилно. Доколкото разбирам, от август насам имате калкулатор за превалутирането и необходимото маркиране на цената в левове и цената в евро следователно", каза тя.

Помолена за коментар на политическата ситуация във Франция, гуверньорът на ЕЦБ, която е родом от тази държава, заяви, че като централен банкер не се фокусира върху ситуацията в отделни държави. "Уверена съм, че политиците - хората, които вземат решения, ще се постараят да намалят несигурността колкото е възможно повече в този период на нестабилност", категорична е тя.

Очаквано ЕЦБ остави непроменени водещите си лихви, защото според Франкфурт инфлацията ще се запази около целевите равнища от две на сто. Рисковете пред икономиката остават, но опасността от търговска война вече не тежи толкова върху нея.

