Кристин Лагард коментира дали френските банки са източник на риск за еврозоната

Френската банкова система не е източник на риск, но вероятността за "падане на правителство на страна от еврозоната е обезпокоителна". Това заяви днес президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард относно възможното падане от власт на правителството на френския премиер Франсоа Байру, предаде Ройтерс.

"Това, което наблюдавах през последните шест години е, че политическите събития, политическите рискове имат отчетливо въздействие върху икономиката, върху оценката на финансовите пазари за рисковете в отделните държави, поради което сме притеснени", заяви Лагард пред "Радио Класик".

Президентът на ЕЦБ направи тези коментари, след като премиерът Франсоа Байру обяви, че ще поиска вот на доверие от Националното събрание (долната камара на парламента) следващия понеделник, като се очаква, че няма да получи подкрепа и ще трябва да подаде оставка.

На този фон Лагард за момента не изглежда притеснена за това, че Франция ще бъде поставена под надзор от Международния валутен фонд (МВФ).

"Държавите се обръщат към МВФ с молба за намеса в случаите, когато текущата сметка е в сериозен дефицит и страната не може да изпълнява задълженията си, обстоятелствата с Франция не са такива към момента", отбеляза тя и допълни, че МВФ най-вероятно ще отбележи, че "условията не са изпълнени" и ще препоръча на Париж да подобри организацията при преструктуриране на публичните си финанси, а фискалната дисциплина е наложителна за страната.

Миналия месец френският финансов министър Ерик Ломбар намекна, че съществува риск Международният валутен фонд да се намеси в икономиката на Франция.

