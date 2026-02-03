Оставката на Румен Радев:

"За да няма нова война": Куба разговаря със САЩ

Куба разговаря със Съединените американски щати, заяви кубинският дипломат Карлос Фернандес де Косио пред "Ройтерс", цитирани от БТА. Де Косио, който е заместник-министър на външните работи, поясни, че разговорите все още не са еволюирали във формален диалог. Кубинският дипломат каза, че американското правителство знае, че Куба е готова за сериозен, смислен и отговорен диалог. Още: Тръмп се вихри: Заплахи към Великобритания и Канада, Куба нямало да оцелее (ВИДЕО)

Разменяме си съобщения, комуникираме

Още: Извънредно положение в Куба заради действията на САЩ

"Разменяме си съобщения, имаме посолства, комуникираме", но не можем да кажем, че диалогът е формален, заяви Де Косио в интервю за Ройтерс, дадено в сградата на кубинското външно министерство в Хавана.

Вчерашните изявления на Де Косио са първият намек от страна на Куба, че между двете страни има разговор, макар и ограничен, след засилването на напрежението помежду им във връзка със залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро от Съединените щати.

Американският президент Доналд Тръмп каза в неделя, че САЩ са започнали разговори с най-високопоставените хора в Куба.

"Мисля, че ще сключим сделка с Куба", каза Тръмп пред репортери в неделя.

Припомняме, че Куба обяви извънредно положение поради действията на Съединените щати, заяви външният министър на страната Бруно Родригес Пария. „Народът на Куба, със солидарността на международната общност, смята, че ситуацията в отношенията с правителството на Съединените щати представлява необичайна и изключителна заплаха, и с настоящото обръщение обявява международно извънредно положение в отговор на тази заплаха“, се казва в изявлението му. Родригес определи политиката на САЩ като антикубинска и неофашистка и заяви, че тя представлява заплаха за националната сигурност и външната политика на всички страни, “както и за оцеляването на човечеството пред лицето на ядрените заплахи и изменението на климата“.

Пария заяви още, че Хавана категорично осъжда опитите на Вашингтон да представи Куба като заплаха и да наложи горивна блокада. Кубинският президент Мигел Диас-Канел от своя страна предупреди, че страната е готова да се защитава. 

Още: "Куба скоро ще фалира": Тръмп злобно потрива ръце

Антон Иванов
