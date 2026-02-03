Зимата започна да убива: Първи жертви на студа в Полша (ВИДЕО)

Първи жертви в Полша. Зимата започна да убива, a необичайно силни студове удариха полската държава. От началото на зимата броят на починалите от хипотермия е достигнал десетки, според официално потвърдени данни от Министерството на вътрешните работи. Властите в Полша признават, че ситуацията надхвърля „нормалното студено време“. Още: Студ сковава Москва: Температури под минус 20 градуса

Къде са настъпилите смъртни случай?

Много смъртни случаи са настъпили не в селските райони, а в градовете – близо до отопляеми сгради и пунктове за помощ. И още нощи на екстремен студ тепърва предстоят в Полша.

Властите във Варшава пуснаха безплатни нощни автобуси, където хората могат да се стоплят, а също така поставиха отопляеми палатки из целия град.

В квартал Гемерек в турския град Сивас покривът на къща изглежда не издържа и се срути поради топенето и свличането на снега, предаде Анадолската агенция. Моментът на инцидента е записан от охранителната камера на къщата. Haberturk допълва, че записите показват как натрупаният сняг на покрива внезапно се плъзга и пада върху тентата, причинявайки срутване на конструкцията под тежестта ѝ.

Припомняме, че наскоро 21-годишната Айше Идер беше затрупана до смърт от сняг на улицата в турския град Татван, провинция Битлис. Инцидентът е станал на 6 януари 2026 г. Докато момичето ходело по тротоара - снежна маса се срутва от покрива на сграда и я затрупва пред очите на всички. След първоначална помощ от парамедици, пристигнали на мястото след сигнал от близки граждани, тя е откарана в държавната болница в Татван, но въпреки всички усилия лекарите не успяват да я спасят.

