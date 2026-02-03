Кой има имен ден днес, 3 февруари 2026 г. Честито!

На 3 февруари 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Симеон, Симеона, Симеонка, Симеонко, Симо, Симон, Симона, Симонка, Симча, Симчо, Симян, Симяна, Симе, Сима, Симан, Симана, Мони, Моньо, Мона, Монка, Моника и производните им. На този ден православната църква почита Свети Симеон Богоприимец и Анна пророчица В деня след Сретение Господне (2 февруари) се чества паметта на свети Симеон Богоприимец и на Света Анна.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека твоят празник бъде изпълнен с красота, искреност и чиста любов и приятелство! Да си здрав, обичан, а късметът да е винаги на твоя страна!

***

Честит имен ден! Нека този ден озари дните ти, изпълни със смисъл живота ти, а душата - с най-чисти копнежи и любов! Бъди щастлив и нека усмивката не слиза от лицето то!

***

Да си честит, здрав, енергичен и пълен с уникални идеи! Нека твоето щастие бъде закон за любимите ти хора! Да си заобиколен от невероятни приятели и да се радваш на истинска любов!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

