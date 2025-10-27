На финалната права: Ще има ли Бюджет 2026

Бюджет 2026 трябва да бъде представен официално от Министерството на финансите тази седмица, предаде Нова телевизия. Законът задължава правителството да внесе в парламента план-сметката до 31 октомври. Финансовият министър Теменужка Петкова вече обяви, че този срок ще бъде спазен. Още: Признание от властта: Няма да изпълним заложените приходи от бюджет 2025

Първият евробюджет

Това е първият бюджет на България в евро, затова финансовата рамка трябва да бъде прегледана и от Европейската комисия. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е предвидено увеличение на разходите за пенсии и заплати в публичния сектор. От „Продължаваме Промяната-Демократична България” са против увеличението на възнагражденията без проведени реформи, а групата на МЕЧ вече обяви, че няма да подкрепи Бюджет 2026.

Още малко търпение

Призовавам за още малко търпение, заяви министърът на финансите Теменужка Петкова пред медиите в парламента във връзка с бюджет 2026. По думите й бюджетната процедура е в ход, а до края на месец октомври бюджетът трябва да бъде внесен в Народното събрание. Припомняме, че по закон бюджетът трябва да бъде внесен в срок до 31 октомври, като този за следващата година ще е първият бюджет в евро, заради приемането на България в Еврозоната от 1 януари 2026 г.

наскоро Фискалният съвет заговори за вдигане на данъците, като обяви, че, ако продължи сегашната стратегия за значителното нарастване на текущите разходи и поддържането на максимално разрешен бюджетен дефицит от 3% от БВП ще възникне необходимостта от съществено повишаване на бюджетните приходи.

"Данъците в България остават непроменени, пред правителството не стои подобна задача нито за тази, нито за следващата година", подчерта министър Теменужка Петкова през септември. КНСБ настоя в бюджета за 2026 година да се заложи ръст на заплатите в обществения сектор с 10%, като това да стане диференцирано в зависимост от това кои сектори са останали недофинансирани през тази година.

