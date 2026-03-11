Първо торене на чесън след зимата: Какво да използваме, за да имаме здрави луковици?

Всеки, който иска да събере голям, вкусен чесън от собствените си градински лехи, трябва да не забравя да го наторява. Тази важна процедура за поддръжка трябва да се обмисли в началото на пролетта, ако зеленчукът е засаден през есента. Ще ви покажем как да наторите чесъна в началото на сезона, за да се насладите на изобилна реколта.

Защо торенето на чесъна е важно?

Чесънът не може да оцелее без допълнителен тор, дори ако е засаден в плодородна почва. Въпреки че отглеждането му е сравнително просто, той има взискателни хранителни нужди. Елементи като азот, фосфор и калий са от съществено значение за производството на големи, ароматни луковици. В същото време е чувствителен към недостиг на други хранителни вещества, предимно цинк, сяра, калций, бор, желязо, мед и манган.

Още: Повече малини без много усилия: Ето тази ключова стъпка прави разликата

Азотът е от решаващо значение за чесъна през пролетта, действайки като стимулатор на растежа. Струва си да се помни, че колкото повече здрави, буйни зелени листа произвежда по това време, толкова повече хранителни вещества ще натрупа в главите в земята. Осигуряването на азот в началото на пролетта води до по-високи добиви, но не прекалявайте. Когато използвате минерални торове, следвайте препоръчителните дози на производителя.

Кога да започнете торенето на чесъна след зимата?

Чесънът се тори първо преди засаждане, когато почвата е смесена със зрял компост, който задоволява нуждите му от основни хранителни вещества. Торене е необходимо и по-късно, по време на вегетационния период. Тази процедура трябва да се извършва поне два пъти на сезон.

Още: Торене на лалета преди сезона: Ето кои сортове имат нужда и с какво да торите

Ранна пролет - от март до април, по време на основната фаза на растеж

Късна пролет - от май до юни, по време на периода на образуване на главата. В началото на пролетта торим чесъна, когато условията са благоприятни – снегът се е стопил и земята се е размразила. По това време ще забележим зелени издънки, излизащи от земята, което сигнализира, че е време да осигурим на растението необходимите хранителни вещества.

Как да торим чесъна в началото на пролетта?

Органичните торове са идеални за чесъна, позволявайки ви да отглеждате големи, здрави глави по естествен път. Те осигуряват на растенията основни хранителни вещества, които се освобождават постепенно и равномерно. Те достигат до корените на чесъна по-бързо, когато почвата е влажна след зимата. Ако пролетта е суха, не забравяйте да поливате.

Още: Пролетен чесън: Кога се сее и най-важните правила за сеитба през пролетта

Чудите се как да торите чесъна в началото на пролетта? Първите естествени торове, които си струва да се прилагат след зимата, са:

компост

гранулиран тор

габърови стърготини

Още: Как да отглеждате чесън на балкона

дървесна пепел

суспензия от пилешки тор

Последният е богат на азот и калций и не струва нито стотинка, защото може да се направи от пилешки тор. Как се прави тази суспензия? Просто добавете 1-3 кг пилешки тор в 10-литрова кофа и я напълнете с вода (за предпочитане дъждовна). След това го оставете да престои в градината няколко дни. След като разтворът спре да се пени, го разредете 1:10 (1 част течна смес на 10 части вода).

Още: Мит или истина: чесънът губи аромата си при готвене

Поливаме чесъна с този тор в началото на пролетта, за да осигурим обилна реколта. Докато работим, трябва да внимаваме да навлажняваме почвата по редовете, а не младите листа.