НАП с предупреждение за автомобилите втора употреба

27 март 2026, 16:02 часа 267 прочитания 0 коментара
Снимка: Carsweek
Когато търговци на леки автомобили втора употреба не отчитат в пълен размер или изобщо продажбите си се създават предпоставки за нелоялни практики в бранша, нарушаване правата на клиентите и щети за фиска. Това коментира в специален подкаст епизод на Национална агенция за приходите (НАП) Евгени Славчев, главен експерт по приходите в дирекция „Управление на риска“, съобщават от приходната агенция.

Стратегията на НАП

Славчев обясни, че НАП е наясно с тези обстоятелства и с подходите на лицата, които търсят нечестно предимство спрямо онези, които спазват данъчно-осигурителното законодателство. В тази връзка от НАП отбелязват, че имат стратегия за управление на този риск, която включва традиционни контролни мерки - ревизии и проверки, и комуникационни мерки - разясняване на задълженията и начините за изпълнението им.

Експертът препоръча още всеки купувач на автомобил „втора употреба“ да изиска от продавача да впише в съпътстващите сделката документи (фактура/договор за покупко-продажба) реално платената стойност. При заплащане на по-висока от обявената в документите, съществуват редица рискове клиентът да загуби много пари, обясни той.

"Купувачът може да не е доволен от този автомобил и в рамките на една година да реши да го продаде. Тази продажба се извършва пред нотариус с договор за покупко-продажба, в който се вписва продажната цена или застрахователната стойност, която е по-висока. Обикновено сделките се изповядват на застрахователната стойност. Когато този човек е закупил автомобила на много ниска цена по документи - например за 3000 евро, а реално струва 30 000 евро и застрахователната й оценка е 18 000 евро - за тази разлика лицето дължи данък съгласно действащото законодателство“, обясни Славчев.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Друг риск за купувача при вписването на много по-ниска от реалната стойност е при проява на т.нар. „скрити дефекти“ и последващо решение за връщане на автомобила и възстановяване на платената сума. „Ако се стигне до съдебно производство, ще му бъде възстановена по-ниската стойност - тази, която е вписана във фактурата. Така той ще загуби голяма част от средствата си“, обясни още експертът.

От НАП отбелязват, че има случаи, в които търговецът внася автомобила от чужбина и при поява на купувач се предоставя „празен“ договор, в който предварително е записано името, например на германския продавач и се вписва новият купувач, като българският търговец никъде не фигурира. Съответно средствата се прибират от търговеца, който остава скрит за документите, като Славчев коментира, че в този случай има проявление на документална измама и това е в обсега на Наказателния кодекс.

От НАП апелират всички, които купуват автомобили „втора употреба“, да изискват от продавача вписване на реалната стойност на покупката. Това ще им даде възможност в производства при евентуално неразбирателство между страните да защитят средствата и правата си. От приходната агенция призовават още гражданите да уведомяват органите на НАП при констатирани нарушения.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов Отговорен редактор
Автомобили НАП стари автомобили Национална агенция за приходите автомобили втора ръка
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес