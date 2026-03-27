НАП с предупреждение за автомобилите втора употреба

Когато търговци на леки автомобили втора употреба не отчитат в пълен размер или изобщо продажбите си се създават предпоставки за нелоялни практики в бранша, нарушаване правата на клиентите и щети за фиска. Това коментира в специален подкаст епизод на Национална агенция за приходите (НАП) Евгени Славчев, главен експерт по приходите в дирекция „Управление на риска“, съобщават от приходната агенция.

Стратегията на НАП

Славчев обясни, че НАП е наясно с тези обстоятелства и с подходите на лицата, които търсят нечестно предимство спрямо онези, които спазват данъчно-осигурителното законодателство. В тази връзка от НАП отбелязват, че имат стратегия за управление на този риск, която включва традиционни контролни мерки - ревизии и проверки, и комуникационни мерки - разясняване на задълженията и начините за изпълнението им.

Експертът препоръча още всеки купувач на автомобил „втора употреба“ да изиска от продавача да впише в съпътстващите сделката документи (фактура/договор за покупко-продажба) реално платената стойност. При заплащане на по-висока от обявената в документите, съществуват редица рискове клиентът да загуби много пари, обясни той.

"Купувачът може да не е доволен от този автомобил и в рамките на една година да реши да го продаде. Тази продажба се извършва пред нотариус с договор за покупко-продажба, в който се вписва продажната цена или застрахователната стойност, която е по-висока. Обикновено сделките се изповядват на застрахователната стойност. Когато този човек е закупил автомобила на много ниска цена по документи - например за 3000 евро, а реално струва 30 000 евро и застрахователната й оценка е 18 000 евро - за тази разлика лицето дължи данък съгласно действащото законодателство“, обясни Славчев.

Друг риск за купувача при вписването на много по-ниска от реалната стойност е при проява на т.нар. „скрити дефекти“ и последващо решение за връщане на автомобила и възстановяване на платената сума. „Ако се стигне до съдебно производство, ще му бъде възстановена по-ниската стойност - тази, която е вписана във фактурата. Така той ще загуби голяма част от средствата си“, обясни още експертът.

От НАП отбелязват, че има случаи, в които търговецът внася автомобила от чужбина и при поява на купувач се предоставя „празен“ договор, в който предварително е записано името, например на германския продавач и се вписва новият купувач, като българският търговец никъде не фигурира. Съответно средствата се прибират от търговеца, който остава скрит за документите, като Славчев коментира, че в този случай има проявление на документална измама и това е в обсега на Наказателния кодекс.

От НАП апелират всички, които купуват автомобили „втора употреба“, да изискват от продавача вписване на реалната стойност на покупката. Това ще им даде възможност в производства при евентуално неразбирателство между страните да защитят средствата и правата си. От приходната агенция призовават още гражданите да уведомяват органите на НАП при констатирани нарушения.