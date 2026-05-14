Без лиценз, но и без загуба: Берое продължи добрата си серия в битката за оцеляване в Първа лига

Берое записа пети пореден мач без загуба в Първа лига. Заралии завършиха 1:1 при визитата си на Локомотив София в двубой от 35-ия кръг на родния елит. На стадиона в столичния квартал "Надежда" Факундо Алоркон откри резултата в 16-ата минута. В началото на втората част Адил Тауи изравни. В добавеното време Божидар Кацаров бе изгонен с директен червен картон за удар без топка. Така старозагорският отбор, който е с отнет лиценз, събра 34 точки на 12-о място. "Червено-черните" са девети с 44 пункта.

Срещата стартира с голям шанс за Спас Делев. Той овладя отлично подаване и излезе сам срещу противниковия вратар, но стреля в аут. В 16-ата минута гостите отговориха по най-добрия начин. Момчетата на Хосу Урибе организираха нападение, завършило с отразен удар на Пинеда. Топката обаче стигна до Аларкон, който вкара на празна врата за 1:0. Малко по-късно Величков се намеси при изстрел на Пинеда. До почивката двата отбора не блестяха с високо темпо на игра.

През втората част паритетът бе възстановен. В 51-вата минута центриране на Делев от ъглов удар не затрудни отбраната на Берое. Топката обаче стигна до Тауи, чийто удар се превърна в подаване за Бидунга. Защитникът не чакаше втора покана и реализира за 1:1. Ферер за заралии и Айб за "железничарите" бяха футболистите, които тестваха късмета си в следващите минути - без успех.

82-рата минута Тауи се намираше на изгодна позиция, но не успя да овладее. Последва шут на Лясков, с който стражът на гостите се справи. В добавеното време Кацаров получи директен червен картон за удар без топка.

