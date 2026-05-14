Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Европейските борси стартираха възходящо

14 май 2026, 11:42 часа 311 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Европейските борси стартираха възходящо

Европейските борси започнаха търговията днес с повишения, като вниманието на инвеститорите е насочено към срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин, както и към политическата несигурност във Великобритания. Прогнозите за срещата в Пекин са за стабилизиране на отношенията между двете най-големи икономики в света. Във Великобритания се очаква министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг да обяви кандидатурата си за лидер на Лейбъристката партия, докато премиерът Киър Стармър остава под натиск. Тръмп пристига при Си с армия от бизнес лидери и едно голямо искане

Водещите индекси

Веднага след началото на търговията германският индекс DAX се повиши с 0,99 на сто до 24 375 пункта. Индексът MDax, който обхваща средните компании, нарасна с 0,72 на сто до 31 625 пункта, а EuroStoxx 50 се покачи с 0,6 на сто. Сред най-търсените бяха технологичните и автомобилните акции.

Паневропейският индекс Stoxx 600 също отчете ръст от 0,3 на сто в ранната търговия, като повечето основни борсови индекси в Европа бяха на положителна територия.

Сред водещите пазари френският CAC 40 се повиши с 0,46 на сто, италианският FTSE MIB – с 0,56 на сто, испанският IBEX 35 – с 0,51 на сто, а британският FTSE 100 добави 0,06 на сто.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Пазарите коментират и публикуваните данни за британския брутен вътрешен продукт за първото тримесечие. Икономическият растеж на Великобритания се ускори неочаквано с 0,6 на сто в началото на 2026 г., но перспективите остават несигурни.

Британската икономика отбеляза неочакван растеж

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Китай британска икономика фондови борси фондови пазари европейски борси
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес