Европейските борси стартираха възходящо

Европейските борси започнаха търговията днес с повишения, като вниманието на инвеститорите е насочено към срещата между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Пекин, както и към политическата несигурност във Великобритания. Прогнозите за срещата в Пекин са за стабилизиране на отношенията между двете най-големи икономики в света. Във Великобритания се очаква министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг да обяви кандидатурата си за лидер на Лейбъристката партия, докато премиерът Киър Стармър остава под натиск. Тръмп пристига при Си с армия от бизнес лидери и едно голямо искане

Водещите индекси

Веднага след началото на търговията германският индекс DAX се повиши с 0,99 на сто до 24 375 пункта. Индексът MDax, който обхваща средните компании, нарасна с 0,72 на сто до 31 625 пункта, а EuroStoxx 50 се покачи с 0,6 на сто. Сред най-търсените бяха технологичните и автомобилните акции.

Паневропейският индекс Stoxx 600 също отчете ръст от 0,3 на сто в ранната търговия, като повечето основни борсови индекси в Европа бяха на положителна територия.

Сред водещите пазари френският CAC 40 се повиши с 0,46 на сто, италианският FTSE MIB – с 0,56 на сто, испанският IBEX 35 – с 0,51 на сто, а британският FTSE 100 добави 0,06 на сто.

Пазарите коментират и публикуваните данни за британския брутен вътрешен продукт за първото тримесечие. Икономическият растеж на Великобритания се ускори неочаквано с 0,6 на сто в началото на 2026 г., но перспективите остават несигурни.

