Стотици се простиха с легендата на ЦСКА Джони Велинов

Стотици бивши и настоящи футболисти, функционери и фенове се простиха днес с легендата на ЦСКА Георги Велинов. Както е известно, именитият страж си отиде от този свят на 1 март на 68-годишна възраст, след като загуби битката с коварна болест. Поклонението пред Джони, както всички наричаха вратаря, се състоя във фоайето на Националния стадион „Васил Левски“ в центъра на София.

Множество бивши и настоящи футболисти се преклониха пред Велинов

За да си вземат последно „сбогом“ с Георги Велинов дойдоха бивши съотборници, между които и Георги Илиев – Майкъла. На поклонението присъства и легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков. Представителният отбор на „армейците“ също се преклони пред стража като „червените“ поднесоха и специален венец от клуба. Сред присъстващите бяха още Валентин Михов, Любе Спасов, Филип Филипов, Тодор Янчев и редица други. Венци бяха поднесени и от множество родни отбори, между които и големия съперник на ЦСКА - Левски.

Джони Велинов е шесткратен шампион на България с ЦСКА

Веднага след скръбната вест за кончината на Георги Велинов от ЦСКА оформиха възпоменателен кът пред централния вход на стадион „Българска армия“. Там феновете можеха да поднесат цветя и да запалят по една свещ в памет на легендарния вратар, който е шесткратен шампион на страната с екипа на „червените“ и четирикратен носител на Купата.

