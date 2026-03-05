Иранска атака срещу летище и училище в Азербайджан, има ранени. Техеран разширява войната (ВИДЕА)

Правителството на Гюров:

05 март 2026, 11:03 часа 364 прочитания 0 коментара
Ирански дронове камикадзе "Шахед-136" са атакували още една държава в Азия - Азербайджан. Има информация, че може би са използвани и ракети освен дронове. Един от дроновете се е взривил в района на летището в град Нахчиван в югозападната част на Азербайджан. Близо до удареното летище преминава новият газопровод Игдир-Нахчиван, който беше пуснат в експлоатация през 2025 г. 

Друг дрон се е разбил близо до училище. Децата са били евакуирани.

Съобщава се за двама ранени при атаките. 

В същото време руският военен канал "Военкор Котенок" отбелязва, че свалените в Азербайджан дронове визуално приличат повече на иранските "Араш-2", използвани при атаките срещу американската база в Кувейт.

Баку обяви, че призовава иранския посланик в Министерството на външните работи и си запазва правото да предприеме ответни мерки.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
