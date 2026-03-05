Лайфстайл:

Гюров обсъди изборите и двете големи войни с посланици от Европа

Служебният премиер Андрей Гюров проведе работна среща с посланиците на страните членки на Европейския съюз, на Обединеното кралство и на Швейцария, както и с ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България. В хода на разговора им в Министерския съвет на 5 март министър-председателят представи приоритетите на служебния кабинет. Той посочи на първо място ангажимента на правителството към провеждането на честни избори и акцентира върху доверието на гражданите в този процес.

Гюров беше категоричен, че в действията си по организацията на предстоящия предсрочен вот "кабинетът следва неотклонно закона", предадоха от пресцентъра на Министерски съвет. По думите на премиера - целта е изборите да бъдат проведени професионално, прозрачно и по правилата.

Върховенство на правото

Андрей Гюров изтъкна също така отговорността на правителството към стабилността на държавата и осигуряването на ефективното функциониране на изпълнителната власт. Министър-председателят припомни, че още с встъпването си в длъжност кабинетът е дал "ясна заявка да работи последователно и целенасочено за укрепване на върховенството на правото и повишаване на доверието на гражданите в институциите", посочват още от пресслужбата на кабинета.

Надежден партньор в ЕС и НАТО

В хода на разговора министър-председателят отбеляза "конструктивния диалог" и "отличното сътрудничество" с европейските партньори. Премиерът благодари за широката подкрепа за страната ни за Шенген и еврозоната. Гюров потвърди, че България е надежден и предвидим партньор в ЕС и в НАТО.

Усложнената международна обстановка също беше дискутирана на днешната среща. Акцент беше поставен върху ситуацията в Близкия изток. Обсъдена беше и темата за войната в Украйна, като премиерът Гюров изтъкна последователната подкрепа на страната ни за Киев, гласи официалното прессъобщение.

