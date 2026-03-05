Как войната с Иран ще се отрази на Украйна

Бързата ескалация на войната в Иран, предизвикана от американско-израелския удар, при който беше убит върховният лидер аятолах Али Хаменей, доведе до ирански ответни удари срещу Израел и в целия Персийски залив. Ливанската организация Хизбула, съюзник на Техеран, също беше въвлечена в конфликта. Според France 24, последиците от боевете ще повлияят и на войната в Украйна. „Прекъсването на доставките на петрол и газ от Близкия изток и покачващите се цени, причинени от войната в Иран, засилват способността на Русия да печели от износа на енергия, основата на бюджета на Кремъл и ключов източник на финансиране за войната в Украйна“, се отбелязва статията.

Загуба

Изданието подчертава, че ако иранският режим падне, Кремъл ще загуби един от най-близките си регионални съюзници. "Москва обаче може и много да спечели от атаките с дронове срещу енергийни съоръжения в Персийския залив, тъй като глобалната ситуация вероятно ще се промени в полза на Русия, особено от страна на такива държави Китай и Индия, които са силно зависими от енергията от Близкия изток", добавя изданието.

Преговорите

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски обяви тази седмица, че третият кръг от тристранните преговори с представители на САЩ и Русия е предварително насрочен за четвъртък и петък в Абу Даби. Обединените арабски емирства обаче са една от мишените на Иран. Източник, близък до украинските преговарящи заяви, че все още не е определена конкретна дата за следващия кръг от преговори. Зеленски също така заяви, че ще подкрепи алтернативни места за провеждане на преговорите, като Турция или Швейцария.

„Войната в Иран няма да доведе до край на преговорите за прекратяване на войната в Украйна, въпреки че за американците Иран със сигурност ще бъде приоритет в близко бъдеще. Мащабът и последиците от войната в Украйна обаче са твърде големи, за да бъдат забравени“, написа в публикация украинският политически анализатор Володимир Фесенко.

Доставките на боеприпаси

Освен това Зеленски заяви, че продължителната война в Иран може да повлияе на доставките на американски боеприпаси за системите за противовъздушна отбрана, които западните съюзници предоставиха на Украйна за защита на критична инфраструктура.

