Туроператорите бесни на "по-равни от другите": От Дубай се извозват приоритетно политици и бизнесмени

Липса на координация и прозрачност при кризисната ситуация с български туристи в Обединените арабски емирства. Такова обвинение отпровят в своя официална позиция от Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА).

Българските туроператори са възмутени, че от Дубай се извозват приоритетно политици, бизнесмени и техни роднини, както и самоорганизирани пътници, а заминалите с туристически агенции са пренебрегвани и биват държани в неведение.

Забавяне и невярна информация

"На 28 февруари местният партньор своевременно предостави на Министерството на външните работи и на консулските служби списък с българските туристи, намиращи се на място. Въпреки спешността на ситуацията, едва на 2 март в късните следобедни часове беше изпратено допълнително изискване за повторно подаване на имената в конкретно форматиран вид, което доведе до забавяне в обработката на информацията и до допълнително напрежение в координацията", пишат от БАТА.

Според организацията допълнително безпокойство е предизвикала разпространената от дипломата Николай Младенов информация за поемането на хотелските разходи от страна на Обединените арабски емирства.

"Впоследствие се установи, че тази информация не отговаря на реалната ситуация, което доведе до объркване сред засегнатите туристи и техните близки", пишат браншовите организации.

Селективно разделяне на пътниците

От БАТА са силно възмутени от тревожната практиката на място да се разделят българските граждани според начина на организиране на пътуването – тези, които са пътували самостоятелно, да бъдат третирани като приоритетни, докато туристите, пътуващи чрез туроператор, да бъдат оставяни да организират сами своето прибиране, включително за своя сметка.

"Подобен подход е недопустим, особено в условия на военни действия и непосредствен риск за сигурността на гражданите. Всички български граждани следва да бъдат третирани равнопоставено и да получат еднаква институционална подкрепа, независимо от начина, по който е организирано пътуването им", пишат от БАТА.

Политици и бизнесмени с приоритет

Такава критика отправят и от Сдружението на туроператорите и туристическите агенти "Обединение Бъдеще за туризма" (ОБТ).

В писмо до институциите от сдружението твърдят, че досега на нито един турист, пребиваващ в Дубай чрез туроператор, не е потърсен от служител на Генералното консулство на България и не му е оказана подкрепа.

Според ОБТ приоритет имат политици, бизнесмени и техните роднини и приближени и самоорганизирали се индивидуални туристи.

Липса на информация, координация и прозрачност

От БАТА твърдят, че към настоящия момент липсва официална, навременна и централизирана информация от страна на Министерството на туризма, Министерството на външните работи и други компетентни институции относно организацията на евентуални спасителни или извънредни полети за завръщане на българските граждани.

"Информация достига до засегнатите лица основно чрез медийни публикации, което е неприемливо при кризисна ситуация от подобен характер. Липсата на координация, прозрачност и ясно разписан механизъм за комуникация поставя в риск сигурността и спокойствието на българските граждани зад граница. Многократните запитвания към различни институции водят до идентични отговори – че към момента няма налична информация", уточняват още от организацията.

БАТА настоява за няколко неща:

Осигуряване на ясна, навременна и централизирана комуникация с туроператорите и засегнатите граждани

Публично оповестяване на конкретен план за действие, включително относно евентуални извънредни полети

Гарантиране на равнопоставено третиране на всички български граждани, независимо дали пътуват самостоятелно или чрез туроператор

Поемане на институционална отговорност при разпространение на непотвърдена или неточна информация

Разработване и внедряване на работещ механизъм за реакция и координация при бъдещи извънредни ситуации от подобен характер

Радостин Василев, Румен Спецов и Благой Георгиев се прибраха

На този фон стана ясно, че около 3.00 ч. тази нощ на летище "Васил Левски" в София е кацнал правителственият самолет с евакуирани от Абу Даби българи.

В него са пътували 85 българи. Наши сънародници са пътували и в друг самолет - този на компанията GullivAir от Дубай.

Сред българите, които се прибраха, са лидерът на партия "МЕЧ" Радостин Василев, особеният управител на "Лукойл България" и бивш шеф на НАП Румен Спецов и футболистът Благой Георгиев.