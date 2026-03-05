Спорт:

Ново лице влиза в управлението на пловдивски гранд

Локомотив Пловдив има нов човек в ръководството. Това пишат колегите от „Тема спорт“. Бизнесменът Ташо Ташев, който е председателят на Сдружение „Магията на Пловдив“ е част от управлението на пловдивския гранд. Той е спечелил мястото си, като е финансирал школата на „смърфовете“. А новината идва от самият собственик на клуба Христо Крушарски. Ташев вече над една година подпомага академията на пловдивския гранд.

Христо Крушарски обяви новото попълнение в ръководството

Ето какво каза Христо Крушарски: „Дойде един човек и каза, че ще помага на школата, за което му благодаря. Той вече е част и от ръководството. Търся още партньори, надявам се да се появят скоро“. Но Крушарски не обяви името на въпросния човек. Ташев подпомага школата както финансово, така и за цялостното ѝ функциониране. Това се случва чрез Сдружение „Магията на Пловдив“. То беше учредено в средата на февруари миналата година. Ташо Ташев е собственик на „Тарос Трейд БГ“ ООД, който също поддържа спорта на детско-юношеско ниво в Пловдив.

Христо Крушарски

Ташо Ташев: „Сдружението е естествено продължение на „The Magic of Plovdiv“

Самият Ташев преди година написа следното по повод помощта за школата на Локомотив: „Сдружението е естествено продължение на фенската група “The Magic of Plovdiv”, която вече 6 години подпомага школата“. Тогава той представи плановете за дейност на организацията. Самият той е председател на Управителния ѝ съвет. Все още не е ясно дали финансовата помощ ще се прехвърли и към първия отбор в даден момент.

