Куче нахапа дете и две жени

Инцидент с куче доведе до хоспитализация на няколко души, сред които и дете. На 4 март 2026 г. по обяд в Килифарево куче, вързано в двора на имот, е успяло да се освободи от каишката си и е нахапало 5-годишното внуче на собственичката. В следствие на инцидента детето и две жени са настанени в болница, съобщиха от пресцентъра на полицията във Велико Търново.

Пострадали

Съседки, притекли се на помощ, също са пострадали. Те са откарани и настанени за лечение във великотърновската болница. Кучето е упоено и е настанено в приют. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

По същото време в Павликени куче, разхождащо се свободно в центъра на града, е нападнало друго куче, разхождано на повод от непълнолетно момиче. Пострадало е само кучето. След намесата на полицията агресивното животно е било настанено в приют. Образувано е досъдебно производство. Преди четири години в Павликени бе разкрит общински приют за безстопанствени кучета с капацитет до 100 животни, припомня БТА.

