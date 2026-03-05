Белият дом пусна видео с кадри от Call of Duty, за да покаже ударите по Иран

Белият дом публикува видеоклип с удари по Иран, използвайки кадри от видеоиграта Call of Duty. Видеото беше публикувано във Facebook профила на президентската администрация на САЩ. То продължава една минута и започва с кадри от играта - с въвеждане на координати за атака, а след това показва действителните удари по Ислямската република, извършени в различни моменти. Всеки удар по цел "носи" по 100 точки.

Израелските въоръжени сили междувременно публикуваха кадри, на които се вижда ирански самолет Як-130, свален над Техеран от израелски F-35I: За първи път в света: Израелски F-35 свали пилотиран ирански военен самолет (ВИДЕА).

Атаките на Израел и САЩ

Обединените сили на САЩ и Израел продължават с атаките по ирански военни съоръжения - вчера те удариха поне две сгради в ракетния производствен комплекс "Ходжир" в Хаджарабад, провинция Техеран. Това е обект за изследвания, разработки и производство на ракети с твърдо и течно гориво, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) адмирал Брад Купър заяви на 3 март, че обединените сили са "унищожили" противовъздушната отбрана на Иран - според него вече са аут стотици ирански балистични ракети, дронове и пускови установки.

САЩ и Израел продължиха да нанасят удари по полицейски участъци, включително по участъка на иранската киберполиция (FATA) в Керманшах.

Съвместните сили продължиха да атакуват и иранските военноморски сили. CENTCOM обяви на 4 март, че САЩ са ударили или потопили повече от 20 ирански кораба: Подводница потопи ирански военен кораб край Шри Ланка - поне 100 моряци се издирват.