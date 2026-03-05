Войната в Украйна:

Белият дом пусна видео с кадри от Call of Duty, за да покаже ударите по Иран

05 март 2026, 11:54 часа 403 прочитания 0 коментара
Белият дом пусна видео с кадри от Call of Duty, за да покаже ударите по Иран

Белият дом публикува видеоклип с удари по Иран, използвайки кадри от видеоиграта Call of Duty. Видеото беше публикувано във Facebook профила на президентската администрация на САЩ. То продължава една минута и започва с кадри от играта - с въвеждане на координати за атака, а след това показва действителните удари по Ислямската република, извършени в различни моменти. Всеки удар по цел "носи" по 100 точки.

Израелските въоръжени сили междувременно публикуваха кадри, на които се вижда ирански самолет Як-130, свален над Техеран от израелски F-35I: За първи път в света: Израелски F-35 свали пилотиран ирански военен самолет (ВИДЕА).

Атаките на Израел и САЩ

Обединените сили на САЩ и Израел продължават с атаките по ирански военни съоръжения - вчера те удариха поне две сгради в ракетния производствен комплекс "Ходжир" в Хаджарабад, провинция Техеран. Това е обект за изследвания, разработки и производство на ракети с твърдо и течно гориво, посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Иран стреля по ядрено оръжие на САЩ в турската база "Инджирлик" и издаде фетва за убийството на Тръмп (ВИДЕО)

Командващият Централното командване на САЩ (CENTCOM) адмирал Брад Купър заяви на 3 март, че обединените сили са "унищожили" противовъздушната отбрана на Иран - според него вече са аут стотици ирански балистични ракети, дронове и пускови установки.

САЩ и Израел продължиха да нанасят удари по полицейски участъци, включително по участъка на иранската киберполиция (FATA) в Керманшах.

Съвместните сили продължиха да атакуват и иранските военноморски сили. CENTCOM обяви на 4 март, че САЩ са ударили или потопили повече от 20 ирански кораба: Подводница потопи ирански военен кораб край Шри Ланка - поне 100 моряци се издирват.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Иран САЩ Call of Duty война Иран
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес