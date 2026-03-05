Срив на борсата в Южна Корея, държавата се намеси

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон разпореди днес да бъде задействан Фонда за стабилизиране на финансовите пазари заради войната в Близкия изток, която предизвика рязък спад на борсата в Сеул. Държавният глава на четвъртата по големина икономика в Азия поиска правителството да използва фонда на стойност 100 трилиона вона (около 58,8 млрд. евро), „за да се предотврати всякаква нестабилност на капиталовите пазари“, като не уточни какви конкретни стъпки ще бъдат предприети , предадоха Франс прес и БТА.

Фондът е създаден за стабилизиране на финансовите пазари по време на периоди на резки или неочаквани сривове.

Зависимост от внос на енергийни ресурси

Южна Корея е силно зависима от вноса на енергийни ресурси и от износа на технологична продукция, като и двете са сериозно засегнати от конфликта в Близкия изток.

Южнокорейският индекс Kospi, който обхваща основните компании на борсата в Сеул, включително технологични гиганти като Samsung Electronics и SK Hynix, се понижи с близо 20 на сто във вторник и сряда.

Днес бенчмаркът възстанови част от загубите си, нараствайки с около 10 на сто на фона на възстановяване на световните пазари и намесата на властите в страната.

В началото на годината Kospi достигна рекордни нива, подкрепен от нарастващия интерес към технологиите за изкуствен интелект.