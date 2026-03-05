Авторското право среща изкуствения интелект: БМА в центъра на европейския дебат за бъдещето на музикантите

На 3 и 4 март 2026 г. в Тбилиси, Грузия се проведе 20-ата Европейска среща на Международната федерация на музикантите (FIM) – стратегически форум, който събира водещите организации на професионални музиканти от цяла Европа, за да обсъждат ключови политики, свързани с правата и условията на труд на изпълнителите. Тазгодишната среща постави генеративния AI и правата на музикантите в центъра на културната политика на ЕС.

Българска музикална асоциация бе представена от Марина Василева, член на Управителния съвет. Участието на Българска музикална асоциация потвърждава международното институционално признание на организацията като единствената легитимна структура, представляваща музикалните изпълнители на свободна практика от България в рамките на FIM, и е резултат от последователната ѝ работа по теми като авторско право, справедливо възнаграждение и устойчивост на музикалната професия.

Срещата надгради дискусиите от 19-ата Европейска среща на FIM през 2024 г. в Любляна, Словения, когато бяха поставени въпросите за колективното договаряне и социалния статут на изпълнителите на свободна практика, минималните прагове на заплащане, публичната подкрепа за сектора, прилагането на Директивата за авторското право в цифровия единен пазар (CDSM) и въздействието на изкуствения интелект. Две години по-късно тези теми вече изискват конкретни политически решения.

Един от най-обсъжданите панели бе "Artificial Intelligence & Neighbouring Rights", в рамките на който Leonie Dufournet – политически съветник на евродепутата Axel Voss – представи доклада на Европейския парламент "Copyright and Generative Artificial Intelligence – Opportunities and Challenges". Докладът поставя въпроса как развитието на генеративния AI променя екосистемата на творческите индустрии и как правната рамка трябва да гарантира защитата на интелектуалната собственост в дигитална среда. Посочва се, че AI системите се обучават чрез огромни масиви от съдържание, често защитено с авторско право, включително музика, и че съществуват сериозни доказателства за използване на произведения без разрешение. Европейският парламент настоява за пълна прозрачност относно използваните тренировъчни данни, механизми за идентифициране на използвани произведения и развитие на лицензионен пазар, който да гарантира справедливо възнаграждение на творците. Подчертава се и рискът масовото AI-съдържание да доведе до обезценяване на човешката креативност.

Срещата включи и дискусии за стрийминга и икономическите последици от дигиталните технологии върху доходите на изпълнителите, както и панел за прегледа на Директивата за авторското право в цифровия единен пазар с участието на евродепутата Nicola Zingaretti. Фокусът бе върху прозрачността на платформите, договорната позиция на изпълнителите и механизмите за справедливо възнаграждение в среда на бързо развиващи се AI технологии.

Препоръките, подготвени в рамките на срещата, с участието на Българска музикална асоциация, в момента се обработват в официална позиция и ще бъдат депозирани като становище.

По време на форума бе обявено, че следващата среща на Европейската група на FIM ще се проведе през ноември в София. Домакинството на срещата поставя България в центъра на европейския дебат за бъдещето на музикантската професия в условията на технологична трансформация.

С участието си в 20-ата Европейска среща на FIM Българска музикална асоциация затвърждава ролята си на активен участник в европейските политики за защита на правата на изпълнителите. В условията на ускорена дигитализация и навлизане на генеративния изкуствен интелект, присъствието в европейския политически дебат е ключово за защитата на професията и икономическата устойчивост на музикантите на свободна практика.