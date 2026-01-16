Нараства средната сума за обмяна на левове в евро

Средната сума за обмяна на левове в евро в брой нараства до 4600 лева на операция за периода 12-14 януари тази година. За сравнение, в първите работни дни на януари гражданите са обменяли в банката средно по 3500 лева на операция, показват данните на "Банка ДСК“ .Общият размер на обменените левове за разглеждания период достига средно по 67 млн. лева на ден.

Внасят се по 31 млн. лева на ден

В същото време средната сума, внасяна по сметка от клиентите на банката, възлиза на 4200 лева на вноска или общо по 31 млн. лева на ден. За периода общо 295 млн. лв. са приети в клоновете на банката.

Макар обмяната на валута да остава по-голяма като общ обем, средният размер на отделните операции се уеднаквява с този на вноските по сметка, посочват от банката.

По отношение на броя операции, банката отчита средно около 7400 вноски в брой на ден. Обмяната на валута остава по-активната услуга, със средно около 14 600 операции дневно, като най-висока активност е отчетена на 14 януари – над 15 000 операции по обмяна.

В клоновата мрежа за периода са обслужени над 63 000 индивидуални клиенти, а засетите служители с обработката на касовите операции достигат около 460 души дневно.

В рамките на разглежданите три дни в офисите на банката са обработени близо 10,9 млн. броя монети с общо тегло над 46 тона, както и над 5,1 млн. броя банкноти.

Наред с операциите на каса, клиентите активно използват и каналите за самообслужване. В периода 10–14 януари чрез депозитни банкомати са внесени над 61,5 млн. лв., при близо 49 000 операции и среден размер на една вноска от около 1260 лв.

В същото време от банкоматите са изтеглени близо 100 млн. евро чрез над 360 000 тегления, като средната сума на едно теглене е около 280 евро.