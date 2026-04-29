Не дръжте парите си под матрака, икономиката ни жадува за тях: Руските финансови ръководители вече не могат да крият катастрофата

29 април 2026, 17:49 часа 277 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Спестяванията на руснаците са вече основният източник на финансиране за икономиката на страната, която пета година води пълномащабна война в Украйна. Това призна без заобикалки управителят на Руската централна банка Елвира Набиулина. Преди 2022 г. големите предприятия разчитаха на евтини западни кредити, като използваха чуждестранен капитал за разширяване на дейността си. След налагането на санкциите срещу Москва вследствие на агресията ѝ обаче този достъп беше прекъснат.

Сега икономиката все повече зависи от вътрешни средства на фона на висока инфлация и високи лихвени проценти.

По-рано Набиулина призна за безпрецедентен недостиг на работна ръка в страната. „Вече казах, че настоящата ситуация е уникална на пазара на труда. Никога преди в историята на съвременна Русия не сме изпитвали такъв недостиг на работна ръка. Никога не сме имали нещо подобно. И това се отразява на цялата икономическа ситуация и на нашите решения", заяви управителят на Централната банка на срещата на върха „Алфа“ в Москва.

Финансовият министър на Русия: Инвестирайте!

Министърът на финансите Антон Силуанов подкрепи позицията на Руската централна банка във връзка със спестяванията на руснаците - по думите му, те не трябва да стоят под матрака, а да захранват икономиката.

Според него много хора имат скрити пари в брой, но те не допринасят за Руската федерация. Решението, казва той, е да се инвестира - в акции, облигации или поне в банкови депозити. Проблемът обаче бил липсата на инвестиционна култура. Силуанов каза всичко това в контекста на намаляващите реални доходи на руснаците.

Изпадналата в затруднено положение икономика на страната не е успяла да се възстанови, въпреки че покачващите се цени на петрола по време на войната в Близкия изток са попълнили изчерпаните хазни на Кремъл. Оценката е на ръководителя на шведското военно разузнаване Томас Нилсон, който каза преди дни пред Financial Times, че Москва ще има нужда цените на суровия петрол тип „Уралс“ (основната руска петролна смес) да останат над 100 долара за барел в продължение на една година, за да покрие бюджетния си дефицит. А ако иска да оправи и другите си икономически проблеми, периодът трябва да е значително по-дълъг.

Междувременно руските власти се готвят да извършат масови съкращения в публичния сектор на фона на рязко нарастващия бюджетен дефицит.

Димитър Радев
