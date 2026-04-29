29 април 2026, 18:43 часа 928 прочитания 0 коментара
Казахте, че Украйна няма карти - какво пропуснахте? Военният министър на Тръмп се поти в Конгреса (ВИДЕО)

"Преди година и нещо казахте и посъветвахте (заедно с президента Доналд Тръмп), че Украйна няма карти и трябва да сключи възможно най-доброто споразумение (с Русия). Явно това беше грешка - какво пропуснахте и не видяхте във войната и способностите на Украйна за това, което тя направи през последните 14 месеца?" С този въпрос се сблъсъка американският военен министър Пийт Хегсет в Конгреса - в Комисията по отбрана и то питането беше зададено от конгресмена-републиканеца Адам Смит т.е. член на партията, която по принцип подкрепя Доналд Тръмп.

Хегсет опита да се измъкне от отговор по традиционен за Тръмп и всичките му блюдолизци начин - нищо не били пропуснали, виновен бил Джо Байдън, който ей така раздавал пари и оръжие на Украйна. Смит обаче не се остави да бъде разсеян и повтори въпроса - "Не очаквахте Украйна да е там, където е сега", което принуди Хегсет да "изплюе" поредното клише: "Украинците показаха голям кураж и оценявам, че сега Европа плаща за оръжията (им)".

Що се отнася до войната с Иран, от Пентагона признаха, че досега са похарчили 25 млрд. долара. И това при положение, че за 3 години САЩ дадоха на Украйна военна помощ от 66-69 млрд. долара, докато войната с Иран тече от 28 февруари и вече има примирие от 8 април!

Ивайло Ачев Отговорен редактор
