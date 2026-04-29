Путин явно не иска светът да научи за Деня на победата: Масова блокада на Интернет в Москва

Всички мобилни телефонни услуги ще бъдат ограничени в руската столица Москва за 9 май и то дни преди това, съобщи източник, близък до Ростелеком, пред руската служба на BBC, а източник, близък до един от руските телекомуникационни оператори, потвърди новината. "На 5, 7 и 9 май всички мобилни телефонни услуги ще бъдат ограничени, включително евентуално SMS съобщения и работата с "бели списъци". Очаква се ограниченията да важат не само за централна Москва, но и в рамките на Московския околовръстен път", гласи информацията.

През пролетта на 2026 г. в централната част на Москва вече имаше редовни прекъсвания на мобилния интернет. Платежни терминали и тоалетни също не работеха. Проблемите с връзката продължиха около три седмици. На 24 март услугата беше възстановена без никакво обяснение от властите.

По-рано руското военно министерство обяви, че колона с военна техника няма да участва в парада на Червения площад на 9 май - за първи път от 2007 година. Събитието ще се проведе "в съкратен формат" поради "терористичната заплаха". Тази информация беше потвърдена от прессекретаря на Путин Дмитрий Песков. Той добави, че тази година не било кръгла годишнина и затова нямало нужда един вид да се шуми толкова.

Подобен парад ще се проведе в Санкт Петербург - без военна техника, според местното издание "Фонтанка". "Няма да го има дори реставрираният танк Т-34, който през последните години обикновено водеше колоната. В същото време Санкт Петербург няма да остане напълно без техника за празника - военен транспорт от колекцията на патриотичното сдружение "Ленрезерв" ще марширува извън парада и ще бъде разположен в центъра на града", обяснява изданието. Според първоначалния план се е очаквало между 2000 и 4000 души да наблюдават парада. На Дворцовия площад, където ще присъстват участници от руската военна агресия срещу Украйна, ще бъдат разположени само 300 зрители.

"Все още нищо не се знае. Москва трябва да реши. Не ни е казано нищо конкретно", каза дъщерята на руски ветеран пред "Фонтанка". Официално, фойерверките на 9 май в Санкт Петербург все още не са отменени.

