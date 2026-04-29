Олимпийски шампион пропуска "Джиро д'Италия", чийто старт ще се проведе в България

Остават броени дни до старта на една от най-елитните състезания по колоездене - "Джиро д'Италия". Както е известно, първите три етапа от надпреварата ще се проведат в България между 8 и 11 май. Феновете на спорта у нас обаче получиха лоша новина, тъй като няма да имат възможност да видят с очите си един от най-добрите колоездачи през последните години. Става въпрос за Ричард Карапас, който е решил да пропусне "Джиро д'Италия", за да се подготви за "Тур дьо Франс".

Ричард Карапас се оттегли от "Джиро д'Италия"

Карапас, който е олимпийски шампион в шосейното колоездене от Игрите в Токио 2021, наскоро претърпя операция за премахване на киста след Обиколката на Каталуния. Раната на Ричи от операцията зараснала по-бавно от първоначалните очаквания, което забави завръщането му към пълноценни тренировки и му попречи да участва в тазгодишния Джиро. Това е и причината отборът да реши да не рискува аса си в първия от трите Гран тура на годината. Олимпийският златен медалист и бивш носител на Магия Роза е разочарован, че пропуска италианското състезание, и сега се концентрира върху това да бъде готов за старта на Тур дьо Франс, за да се състезава с най-добрите.

Ето какво каза Карапас за отсъствието си:

"За мен това е пълно разочарование, защото Джирото е състезание, към което винаги съм изпитвал много привързаност и което очаквах с нетърпение", каза Ричи, който триумфира през 2019 година, а миналия сезон остана трети. "Винаги искам да се подготвя за него по най-добрия начин. Всеки път, когато отивам на Джирото, това е много специален момент. Да се озова в тази ситуация е разочароващо, защото влагаш много желание и време в това, но в крайна сметка сега трябва да дам приоритет на здравето си и да продължа напред. Това са неща, за които не си подготвен. Ще извлека най-доброто от ситуацията и ще продължа напред. На прага сме на "Тур дьо Франс". До старта остават по-малко от 70 дни. Искам да се представя супер добре, да се подготвя за него и да се опитам да постигна добър резултат."

Освен отсъствието на Кааапас, феновете на колоезденето останаха разочаровани и от липсата на още една звезда. Става въпрос за Жоао Алмейда от Обединените арабски емирства, който преди дни обяви, че също ще пропусне надпреварата.

